Ani jogurt, ani tvaroh. Češi po šedesátce objevili snídani z Balkánu, po které nemají hlad do oběda

Ranní kelímek jogurtu nebo lžíce tvarohu patří k oblíbeným „zdravým” snídaním. Jenže spousta lidí po nich sedí na zahradě nebo u novin a už kolem desáté dopoledne shání něco k zakousnutí. Na jihu Evropy to řeší jinak. Slaný talíř, který se odtud šíří dál po světě, dokáže zahnat hlad až do oběda. A náhodou sedí přesně na to, co tělo po šedesátce potřebuje nejvíc.
Slaný talíř místo kelímku jogurtu
Balkánská snídaně není jedno konkrétní jídlo, spíš způsob, jak ráno prostřít stůl. Na talíři se sejde čerstvá i nakládaná zelenina, kousek chleba, vejce a hlavně bílý sýr ve slaném nálevu, kterému se u nás říká balkánský sýr nebo sirene. Někde přidají i plátek uzeniny. Všeho je málo, ale druhů hodně, takže ráno ochutnáte pár chutí a textur najednou.
Právě sýr je tady hvězda. Je pevný a slaný, krájí se na kostky a k jogurtu ani tvarohu, na které jsme u lehké snídaně zvyklí, má daleko. Snadno se kombinuje s rajčaty, okurkou nebo paprikou. Vyrábí se z kravského, kozího i ovčího mléka a kromě bílkovin dodá i vápník, který drží pohromadě kosti.
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Za pocitem sytosti stojí bílkoviny. Tělo je tráví pomaleji než rychlé cukry z pečiva nebo slazených cereálií. Energie se proto uvolňuje postupně a pocit plného žaludku vydrží několik hodin. Zároveň se po takové snídani snáz odolává chuti na sladké.
Když si dáte jen bílé pečivo s marmeládou, hladina cukru v krvi rychle vylétne a stejně rychle spadne. A jakmile klesne, hlásí se hlad. Slaný balkánský talíř funguje pozvolna. Sýr, vejce a zelenina drží cukr v krvi vyrovnaný a žaludek zaměstnaný. Odborníci doporučují mít v jedné porci zhruba 15 až 30 gramů bílkovin, a přesně to takový talíř zvládne.
Po šedesátce tělo o bílkoviny přímo prosí
Tady přichází důvod, proč se tahle snídaně hodí hlavně starším lidem. Objem a síla svalů totiž s přibývajícími roky samy klesají a po šedesátce se propad ještě prohlubuje. Odborníci tomu říkají sarkopenie a projevuje se hůř zvládnutými schody nebo tím, že se člověk obtížně zvedne z křesla. Dostatek svalů navíc pomáhá snižovat riziko pádů.
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Aby si tělo svaly udrželo, potřebuje ve vyšším věku bílkovin ještě víc než dřív. Právě ráno přitom většina lidí bílkoviny skoro neřeší. Rohlík s máslem a hrnek kávy sice zaženou první hlad, jenže svalům moc stavebního materiálu nedodají. Balkánský talíř to obrací. Hned ráno dostane tělo pořádnou dávku ze sýra a vajec a nemusí ji dohánět až u večeře.
Jak si balkánský talíř složit doma
Skvělá zpráva je, že nemusíte nic vařit. Na talíř dejte:
nakrájený balkánský sýr, natvrdo uvařené nebo míchané vejce, rajčata, okurku, papriku či ředkvičky podle sezóny, kousek celozrnného chleba, případně hrst oliv nebo lžíci olivového oleje.
Když chcete talíř obměnit, funguje i zapečený balkánský sýr s rajčaty nebo vaječná omeleta se sýrem. Celé to zabere pár minut a poskládáte to z běžných surovin z každého obchodu. Právě jednoduchost je důvod, proč trend zabral. Snídani, kterou nemusíte plánovat ani složitě chystat, člověk vydrží jíst každý den.
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Balkánský sýr má jednu nevýhodu, hodně soli. Bývá jí v něm zhruba 5 až 7 procent, což už je na jazyku znát. Kdo má vysoký krevní tlak nebo problémy se zadržováním vody, měl by ho jíst s mírou a raději to probrat se svým lékařem. Bílé pečivo je dobré vyměnit za celozrnné a uzeniny nechat spíš jako výjimku, protože jejich časté jedení nesvědčí srdci ani střevům.
Opatrní by měli být také lidé s onemocněním ledvin, u kterých se vhodné množství bílkovin řeší individuálně. Pro zdravého člověka je ale slaný ranní talíř příjemná změna, po které se dlouho neozve hlad a tělo dostane přesně to, co ve vyšším věku opravdu potřebuje.
Zdroje: https://ceskeduchody.cz/zdravi/jak-udrzet-svaly-po-sedesatce, https://www.kondice.cz/zdravi/pohyb-svaly-bilkoviny-pad-slabost/, https://www.toprecepty.cz/clanky/11718-snidane-ktera-zasyti-az-do-obeda/, https://www.kaloricketabulky.cz/potraviny/balkansky-syr, https://www.nationalgeographic.cz/cestovani/balkanska-snidane-dobyva-svet-a-nabizi-zdravou-alternativu/