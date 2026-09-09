Nejhorší mléčná čokoláda ze supermarketu. Češi ji denně kupují sobě i dětem a neví, co v ní je

Čokoláda patří k nejběžnějším sladkostem, které si Češi dopřávají sami a kupují je i dětem. Málokdo ale u regálu otočí tabulku a přečte si drobné písmo na zadní straně. Právě tam se schovává rozdíl mezi poctivou čokoládou a výrobkem, který si tak jenom říká. A ten rozdíl bývá větší, než by leckdo čekal.
Na prvním místě cukr, kakao až někde vzadu
U těch nejslabších mléčných čokolád vypadá složení jinak, než by člověk hádal. Hned na začátku stojí cukr, těsně za ním levný rostlinný tuk, nejčastěji palmový. Teprve dál v seznamu se objeví kakao, a to v malém množství. U některých výrobků tvoří samotný cukr klidně přes polovinu obsahu.
U nejslabších mléčných čokolád stojí na začátku složení cukr a levný rostlinný tuk, kakao se objeví až někde vzadu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Důvod je jednoduchý. Kakaové máslo patří k nejdražším surovinám vůbec, a tak ho výrobce zčásti odsune a doplní levnějším tukem. Zdaleka nejčastěji jde o palmový olej, případně o jiné laciné rostlinné tuky. Výrobce ušetří, hmota přesto pěkně ztuhne a na regálu vydrží, jen s pravou čokoládovou chutí má společného čím dál míň.
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Naštěstí existuje pojistka, kterou spotřebitelům dal do rukou přímo zákon. Aby se výrobek vůbec směl jmenovat mléčná čokoláda, musí podle vyhlášky obsahovat nejméně 25 procent kakaové sušiny. Lepší varianty s označením extra mají té sušiny aspoň 30 procent.
Co tuhle hranici nesplní, čokoláda být nesmí. Na obalu pak najdete název jako mléčná pochoutka, kakaová pochoutka, poleva nebo nečokoládová cukrovinka. Zní to skoro stejně, jenže kakaové máslo v takovém výrobku většinou úplně chybí a nahrazují ho ztužené rostlinné tuky. Jediné slovo na přední straně obalu tak prozradí hodně.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Označení na obalu Minimální obsah kakaové sušiny Kakaové máslo Mléčná čokoláda nejméně 25 % obsahuje Mléčná čokoláda extra aspoň 30 % obsahuje Mléčná pochoutka, kakaová pochoutka, poleva, nečokoládová cukrovinka nesplňuje hranici, čokoláda být nesmí většinou chybí, nahrazují ho ztužené rostlinné tuky Rostlinné tuky, které smějí zůstat schované Přečtěte si také: Nejhorší paštika z českých supermarketů. Češi ji mažou i dětem a netuší, co je uvnitř
Zrádnější je, že i výrobek, který se čokoláda jmenovat smí, může kus kakaového másla tajit za levnějším tukem. Vyhláška totiž povoluje přidat vedle kakaového másla až 5 procent jiných rostlinných tuků, a přesto výrobek zůstane čokoládou. Výrobce to musí přiznat, jenže drobným řádkem u složení, který zní: „vedle kakaového másla obsahuje rostlinné tuky“. Kdo tuhle větičku nezná, snadno ji přehlédne.
Pozor si dejte i na číslo, kterému se říká obsah kakaové sušiny. Spousta lidí ho čte jako podíl kakaa, ve skutečnosti jde o součet všeho, co z bobu pochází, tedy včetně tuku. K tomu se do levnějších tabulek přidávají emulgátory typu lecitin a aromata, která mají dohnat chuť, jež ve složení chybí.
Vyšší cena kvalitu nezaručí
Zdálo by se, že stačí sáhnout po dražší značce a je vystaráno. Praxe to ale nepotvrzuje. Rostlinné náhražky se objevují i v prémiových a bonboniérových čokoládách, zatímco leckterá levnější tabulka se bez nich úplně obejde. Zaplatit víc tedy samo o sobě čistší složení nezajistí. Které konkrétní značky v porovnáních dopadly nejhůř a které naopak obstály, si můžete projít v žebříčcích a srovnáních, na která odkazujeme pod článkem.
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Nejlepší obranou je otočit tabulku ještě v obchodě a projít tři věci:
Projděte pořadí složek. Pokud jsou hned zkraje cukr a rostlinný tuk a kakao až kdesi vzadu, máte v ruce slabší kus. Zkontrolujte název, jestli tam vůbec slovo čokoláda je. Všimněte si údaje kakaové sušiny nejméně, který na pravé čokoládě být musí.
Rozdíl poznáte i na první ochutnání. Pravá čokoláda s kakaovým máslem se na jazyku hebce rozplyne, protože kakaové máslo taje při teplotě lidského těla. Náhražky s rostlinným tukem se na jazyku rozpouštějí hůř, zůstávají mdlé a v ústech po nich zůstane mastnější pocit. U sladkosti, kterou dětem podáváte klidně každý den, přitom právě pár vteřin u regálu rozhodne, jestli dostanou opravdovou čokoládu, nebo hlavně cukr s levným tukem.
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Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-76, https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Sladka-i-horka.-Cokolada-v-otazkach-a-odpovedich__s10010x10682.html, https://www.chocolatehill.cz/cokolada-slozeni, https://www.vitalia.cz/clanky/jak-se-vyhnout-palmovemu-oleji/, https://www.arecenze.cz/clanky/cokoladova-ostuda-2026-sestavili-jsme-zebricek-nejnastavovanejsich-po-nejlepsi-z-hlediska-slozeni/