Za socialismu stál 90 Kčs a stál v každé kuchyni vedle sporáku. Dnes je z tohohle kastrolu sběratelská rarita

Většina lidí ho zná z chalupy nebo ze zadní police ve spíži. Smaltovaný kastrol s puntíky nebo kytičkovým vzorem se v československých kuchyních vařil úplně automaticky a nikdo v něm neviděl žádnou vzácnost. Časy se ale obrátily. Po pěkně dochovaných kusech je dnes mezi sběrateli sháňka a nabízené částky nejednoho majitele pořádně zaskočí.
Za slávou stojí budějovický Sfinx
Většina těch hrnců, co se dochovaly po babičkách, pochází z jedné dílny: budějovické značky Sfinx. Jako národní podnik ji stát ustavil v roce 1953 sloučením tří místních smaltoven, samotné smaltování má ovšem ve městě kořeny už na konci 19. století. Na vrcholu, v sedmdesátých letech, dávala továrna práci zhruba 2 700 lidem a její nádobí putovalo do zhruba osmdesáti zemí světa.
V polovině osmdesátých let dokázal závod chrlit kolem osmi tisíc tun nádobí ročně, což ho stavělo mezi největší evropské smaltovny. Pak přišel obrat. Konkurence levných dovozů, příklon zákazníků k nerezovým a teflonovým hrncům i rozpadlé zahraniční trhy výrobu postupně udusily a v roce 2005, po 111 letech, se v Budějovicích přestalo smaltovat. Od té doby v tradici pokračuje jediná firma, která značku znovu vzkřísila.
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Tehdy šlo o úplně všední kousek. Smaltovaný kastrol se řadil mezi to nejlacinější, co se v obchodě dalo koupit, a větší kus stál několik desítek korun. U objemnějších hrnců se cena blížila devadesáti korunám.
Dnešní ceny vypadají docela jinak. Za běžný, oťukaný kus dají sběratelé na bazaru řádově stovky korun, nejčastěji v pásmu 250 až 800 Kč. Jakmile je kastrol zachovalý a nese čitelné označení výrobce, hodnota povyskočí ke zhruba 1 800 Kč, a u opravdu žádaných motivů se dostává na jednotky tisíc. Nejvýš míří kompletní sady: stejný dekor, původní poklice a bezvadný stav dokážou u sběratele atakovat i sumu přes deset tisíc korun.
Podle čeho poznáte cenný kus
Ne každý starý hrnec je ale malý poklad. Nejvíc rozhoduje povrch. Smalt je vlastně tenká sklovitá glazura natavená na plechu, a stačí, aby se odštípla nebo popraskala. Kov pod ní se dostane ke vzduchu, začne rezavět a z kusu je rázem zboží za pár set korun. Hladký a celistvý povrch bez okopů naopak cenu drží nahoře.
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Hodně napoví i dekor a spodní strana hrnce. Sběratelé slyší hlavně na drobnou květinovou malbu na světlém základu a na méně obvyklé pastelové tóny. Na dně bývá u starších kusů otisk výrobce, buď vylisovaný do plechu, nebo natištěný pod glazurou. Nejvíc potěší logo Sfinxu nebo označení odkazující na Československo. Bez čitelné značky se prodej vleče, protože kupec nemá jak ověřit původ.
Cenu zvedá Cenu sráží neporušený lesklý smalt praskliny a oprýskaná místa čitelné logo Sfinxu na dně chybějící nebo nečitelná značka vzácnější květinový či pastelový dekor běžný, mnohokrát oťukaný povrch kompletní sada s původními poklicemi poškozený jednotlivý kus Odkud se bere dnešní zájem
Důvodů je několik a první z nich je prostá vzácnost. Když se po revoluci kuchyně houfně předělávaly, spousta starých hrnců zamířila do sběru nebo rovnou do popelnice. Pěkně dochovaných kousků proto zůstalo na trhu málo a poptávka je tlačí nahoru.
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Silně hraje i nostalgie. Lidem ve středním věku takový kastrol připomene domácnost, ve které vyrůstali, a chtějí si kousek té atmosféry přinést zpátky. Přidává se i móda retra a designéři si všímají, že strohá linka starého smaltu sedne i do dnešních čistě zařízených kuchyní. Poptávka šplhá nahoru zhruba deset až patnáct let a obrat se zatím nekoná.
Ve smaltu se vyplatí vařit dál
Řada těch kastrolů přitom u plotny pořád skvěle poslouží. „Smaltované nádobí rozhodně nemůžeme chápat jako nějakou retro záležitost,“ řekl pro Prima Fresh Josef Kroulík z budějovické smaltovny Belis. Silný plech potažený sklovinou drží teplo a rozvádí ho do všech stran, zvládne indukci, plyn i plotýnku a vydrží několik generací.
Smaltované nádobí drží teplo, zvládne plyn i indukci a při šetrném zacházení vydrží u plotny několik generací. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Aby si kastrol hodnotu udržel, chce to k němu trochu ohleduplnosti. Glazuře nesvědčí: – myčka nádobí, – kovové drátěnky a hrubá abraziva, – agresivní čisticí chemie, – prudké tepelné šoky.
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Na běžnou špínu úplně postačí vlažná voda a měkký hadřík. S trochou péče poslouží u plotny další roky a případný sběratel dostane hezky zachovalý kus.
Zdroje: https://www.tiscali.cz/smaltovany-kastrol-z-60-let-se-ted-vykupuje-az-za-1-800-kc-sberatele-jezdi-pres-cele-cesko-684094, https://www.tiscali.cz/tenhle-hrnec-z-cssr-stal-95-kcs-dnes-se-prodava-na-aukcich-az-za-3-500-kc-nemate-ho-doma-681364, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://fresh.iprima.cz/magazin/posledni-smaltovna-je-v-ceskych-budejovicich-a-slavi-vyroci-belis-tam-vyrabi-ikonicke-nadobi-410173, https://belis.eu/en/the-story-of-sfinx-enamelware/