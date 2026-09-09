Obrázkový kvíz o houbách z českých lesů: Zkušení houbaři by měli z fotek poznat 10 z 10 druhů

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Obrázkový kvíz o houbách z českých lesů: Zkušení houbaři by měli z fotek poznat 10 z 10 druhůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Houbaření patří k nejoblíbenějším českým zálibám. Tisíce lidí vyráží každou sezonu do lesa s košíkem a nožem. Jenže poznat houbu bezpečně a spolehlivě je jiná disciplína než ji jen najít. Tento obrázkový kvíz prověří, jestli skutečně víte, co sbíráte.
Fotografie hub v košíku
Zdroj: Foto: George Chernilevsky / Public domain, houby v košíku
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