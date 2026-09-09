Jablečno-tvarohový koláč ze sušenkového těsta: Vděčný domácí dezert s jemnou náplní a snadnou přípravou

Na první pohled připomíná obyčejný nedělní koláč, takový ten, co se nosí na stůl ještě lehce vlažný. Jenže sušenkový základ mu dá trochu jiný charakter. Je lehčí, křupne pod vidličkou a s tvarohem a jablky si překvapivě dobře rozumí. Nejlepší je to zkusit, protože popis má svoje limity. Rozdrcené sušenky promíchané s máslem podrží spodek, zatímco tvaroh a jablka zařídí vláčnost.
Kdyby se vám korpus zdál po upečení příliš hutný, příště bych ubrala trochu mouky, případně přidala oříšek másla navíc. U vyšší a šťavnatější vrstvy se vyplatí vzít rovnou
dva tvarohy a klidně také dvě . Jablka za mě raději zakysané smetany oloupat. Koláč je jemnější a při krájení se pak slupky netahají za nožem, což je drobnost, ale poznáte ji.
Můj tip zní: Nastrouhaná jablka lehce vymačkejte, jen ne úplně na sucho. Korpus se nerozmočí a náplň přitom nepřijde o šťávu, kvůli které tenhle koláč stojí za pečení. Sušenkový základ má v domácím pečení své pevné místo
Sušenkové těsto není žádná novinka z posledních let. V domácím pečení se používá dávno, hlavně proto, že je rychlé a odpustí i trochu nepořádku v přesném vážení. se rozdrtí, smíchají s Sušenky máslem a za chvíli je z nich základ, který se dá dobře namačkat do formy. Nejčastěji se berou máslové sušenky, ale karamelové nejsou vůbec špatná volba. Korpus po nich získá tmavší barvu a výraznější chuť. Recept na vláčný jablečně-tvarohový koláč ze sušenkového těsta
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 35 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 10 až 12 kousků Ingredience pro přípravu
Sušenkový základ: 250 g máslových nebo Bebe sušenek 100 g rozpuštěného másla 1 ks vejce 80 g polohrubé mouky 2 až 4 lžíce mléka podle potřeby
Tvarohová vrstva: 500 g měkkého tvarohu 200 g zakysané smetany 2 vejce 80 g cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru
Jablečná vrstva: 4 ks větších jablek 1 lžička mleté skořice 1 až 2 lžíce cukru podle kyselosti jablek Postup přípravy jablečného koláče s tvarohem
1. Sušenky rozdrťte najemno. Praktické je nasypat je do pevnějšího sáčku a přejet válečkem. Chvíli to bouchá o linku, ale drobky pak nejsou všude.
2. Do mísy dejte rozdrcené sušenky, přisypte mouku, přidejte vejce a rozpuštěné máslo. Promíchejte. Mléko přilévejte postupně po lžících, podle toho, jak směs houstne. Nemá téct, spíš má připomínat měkkou drobenku, která se po stlačení drží pohromadě. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Těsto ze sušenek by mělo být v podobě měkké drobenky.
3. Dortovou formu nebo menší koláčovou formu vyložte pečicím papírem. Sušenkovou směs namačkejte na dno a trochu vytáhněte i do stran. Dobře poslouží dno sklenice nebo obyčejná lžíce, vrstva se s nimi srovná snáz než prsty. Zapečeme ve vyhřáté troubě na 150 stupňů cca 30 minut. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Hotové těsto narovnáme na plech a zapečeme v troubě.
4. V druhé míse prošlehejte tvaroh, zakysanou smetanu, vejce, cukr krupici a vanilkový cukr. Výsledná náplň má být hladká, spíš hustší. Když použijete dva tvarohy a víc smetany, koláč bude vyšší a krémovější.
5. Tvarohovou směs rozetřete na zapečený a vychlazený sušenkový korpus. Povrch stáhněte stěrkou do roviny, jinak se jablka při rozkládání snadno sesunou doprostřed. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Na vychlazený sušenkový korpus rozetřeme vyšlehanou tvarohovou směs. Příprava jablek
6. Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nahrubo nastrouhejte. Můžete je také nakrájet na tenké plátky. Promíchejte je se skořicí a podle chuti doslaďte trochou cukru. Pokud pustí hodně šťávy, jen je zlehka vymačkejte.
7. Jablka rozprostřete na tvarohovou vrstvu po celé ploše. Do náplně je nemačkejte. Během pečení si sednou samy.
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8. Formu dejte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte dalších 30 minut. Okraje by měly lehce zezlátnout, střed se klidně může ještě nepatrně chvět.
9. Upečený koláč nechte nejprve chladnout při pokojové teplotě. Potom ho přesuňte alespoň na 2 hodiny do lednice. Studený se krájí mnohem lépe a vrstvy se pěkně spojí.
10. Podávejte vychlazený, případně jen krátce odleželý. Přikrytý vydrží v lednici zhruba 2 až 3 dny, i když v běžné domácnosti bývá tahle informace často spíš teoretická. Lze podávat s kopečkem šlehačky nebo zakysané smetany. Ještě pár rad hospodyňky na závěr: jablka, tvaroh, sušenkový korpus Chcete-li výraznější chuť korpusu, sáhněte po karamelových sušenkách. Základ bude tmavší a chuťově plnější. Jestli vám tvarohová vrstva připadá nízká, přidejte ještě 1 kelímek zakysané smetany nebo druhý tvaroh. U podobných koláčů je to docela běžná úprava. Oloupaná jablka se sem hodí víc. Vrchní vrstva je jemnější a při krájení vypadá úhledněji.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Lída Novotná