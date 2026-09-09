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„Jaké máte IQ? Jste nemocná, lečte se." Babiš vybuchl na Fridrichovou kvůli jediné otázce na Agrofert

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Premiér místo odpovědi na dotaz o chystaném zákonu o zemědělské půdě zaútočil na novinářku osobně. Otázka, kterou neslyšel rád, přitom míří na 96 tisíc hektarů pronajatých polí.
Veselý Andrej Babiš

Veselý Andrej Babiš

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

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