Kynutý tvarohovo-jablečný koláč s rozinkami a drobenkou je krásný na pohled a s vynikající chutí

Kynuté koláče s jablky pekly už naše babičky i maminky, a kdo někdy listoval starým sešitem s recepty, ví, že podobných verzí existuje hromada. Tenhle koláč je ale pěkně poskládaný do vrstev a už v troubě vypadá dost slibně. Dole je poctivé máslové kynuté těsto, na něm šťavnatá a rozinky, potom jablka jemná vrstva nakonec drobenka. Díky tomu koláč jen tak nevyschne a z velkého plechu se nakrájí dost porcí i pro větší rodinu. A ta vůně při pečení? U nás většinou někdo nakoukne do kuchyně a nenápadně se zeptá, jestli už se může krájet. tvarohu a
Těsto je z běžných věcí, žádné vymýšlení: mouka, mléko, vejce, máslo a kvásek. Přesně ten typ domácího receptu, který se v rodinách často opakuje, jen se pokaždé trochu upraví podle zásob. Náplň nechávám spíš jednoduchou. Tvaroh a jablka se k sobě hodí bez dlouhého přemlouvání, tvaroh koláč zjemní a jablka mu dají šťávu. Když chci výraznější vůni, přidám trochu skořice i do , ne jen k jablkům. drobenky
Můj tip zní: Nastrouhaná jablka vymačkejte jen lehce. Ne do poslední kapky, to by byla škoda, ale úplně mokrá také být nemají. Jinak se uprostřed koláče může udělat vlhké místo a těsto zbytečně zůstane upozaděné. Kynutý koláč na plech má v české kuchyni pevné místo
Plechové
kynuté koláče patří k pečení, které se u nás často učí tak nějak mimochodem. Člověk kouká, jak to dělala máma nebo babička, a pak to po letech zopakuje po svém. Někde se pečou s tvarohem, jinde se , mákem, jablky nebo jen s vyšší vrstvou drobenky. švestkami Recept na kynutý tvarohovo-jablečný koláč
Doba přípravy: přibližně 30 minut + kynutí Doba pečení: asi 35 až 45 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: zhruba 20 až 24 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 500 g polohrubé mouky 250 ml vlažného mléka 80 g cukru krupice 25 g čerstvého droždí 2 vejce 100 g rozpuštěného másla 1 špetka soli 1 lžička nastrouhané citronové kůry
Tvarohová vrstva: 500 g měkkého tvarohu 60 g cukru 1 ks vejce 1 balíček vanilkového cukru 1 lžíce škrobu
Jablečná vrstva: 4 až 5 ks jablek 1 lžička mleté skořice 1 až 2 lžíce cukru podle kyselosti jablek
Drobenka: 80 g polohrubé mouky 80 g cukru krupice 80 g másla Postup přípravy vláčného jablečného koláče s tvarohem
1. Začněte
kváskem. Do části vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte lžičku cukru a trochu mouky. Misku postavte někam do tepla a nechte kvásek asi 10 minut rozběhnout. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Na přípravu těsta můžeme použít jak čerstvé tak i sušené droždí.
2. Do větší mísy nasypte
mouku, zbytek cukru, sůl a citronovou kůru. Přidejte vzešlý kvásek, dolijte zbylé mléko, přidejte vejce a nakonec vmíchejte rozpuštěné máslo. Vypracujte hladké těsto.
3. Těsto hněťte tak dlouho, až bude pružné a začne se odlepovat od stěn mísy. Pak ho přikryjte čistou utěrkou a nechte kynout přibližně
45 až 60 minut. Mělo by znatelně zvětšit objem. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Těsto by mělo kynutím zdvojnásobit svůj objem.
4. Než těsto vykyne, připravte si
tvarohovou náplň. V míse rozmíchejte tvaroh, cukr, vejce, vanilkový cukr a škrob na hladší krém. Nemá téct, ale roztírat by se měl bez zápasu. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Tvarohový krém má být hladký.
5.
Jablka oloupejte, nastrouhejte nahrubo a promíchejte se skořicí a trochou cukru. Pokud pustí hodně šťávy, vezměte je do dlaní a jen je lehce zmáčkněte. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Jablíčka jen lehce vymačkáme. Příprava drobenky
6. Na
drobenku promněte mezi prsty mouku, cukr a máslo. Nedělejte to zbytečně dlouho, jinak se směs začne spojovat do jedné hmoty a nebude se dobře sypat. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Suroviny na drobenku je lehce promneme prsty.
7. Plech vymažte máslem nebo vyložte pečicím papírem. Vykynuté
těsto roztáhněte po plechu rukama, případně si pomozte válečkem. Když se stahuje zpátky, nechte ho pár minut odpočinout. Povolí.
8. Na těsto rozložte jablka a posypte rozinky. Na ně nalejte tvarohovou vrstvu a celý koláč posypte
drobenkou.
Borůvkový koláč trochu poctivěji: Měkké těsto, šťavnaté ovoce a žádné šetření
9. Koláč nechte na plechu ještě asi
10 až 15 minut stát. Mezitím si rozehřejte troubu na 200 °C.
10. Pečte přibližně
35 až 45 minut, až okraje a drobenka zezlátnou. Pokud je náplně víc nebo je koláč vyšší, může se pečení protáhnout, klidně až ke 50 minutám.
11. Po upečení nechte koláč zchladnout alespoň do vlažna. Krájí se líp, když
tvaroh trochu zpevní a jednotlivé řezy se nerozjíždějí. V chladu vydrží velmi dobrý i do druhého dne. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Po upečení necháme koláč zchladnout. Ještě pár tipů na závěr k tomuto famóznímu koláči
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Lída Novotná