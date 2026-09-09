KVÍZ: Vybavíte si bývalé brněnské hospody? Tyto podniky už z mapy města zmizelyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Vybavíte si bývalé brněnské hospody? Tyto podniky už z mapy města zmizely
Žvýkání, rozverné telefonáty, hlasitá muzika i objemná zavazadla. Na tyto šalinové neřesti upozorňuje nová...
Před školou ve Vyškově ve čtvrtek projížděla řidička, která si zrovna s bezpečnou jízdou příliš hlavu...
Uskupení Lepší Židlochovice, které poprvé usiluje o přízeň voličů, přišlo o čtyři z 15 kandidátů do...
Zoo Brno letos během prázdnin navštívilo téměř 108 tisíc lidí, meziročně zhruba o 1500 méně. Zatímco...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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