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KVÍZ: Vybavíte si bývalé brněnské hospody? Tyto podniky už z mapy města zmizely

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Dennívýzva
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Brno vždy bývalo plné hospod, hostinců a pivnic. Mnohé z nich byly součástí metropole po celé generace. Zatímco některé podniky poslední škopek natočily teprve před pár lety, jiné zmizely už před mnoha dekádami a dnes si je pamatujeme jen díky fotografiím a pamětníkům. Vybavíte si, kde stály a jak se jmenovaly? Otestujte své znalosti v našem hospodském kvízu.
KVÍZ: Vybavíte si bývalé brněnské hospody? Tyto podniky už z mapy města zmizely

KVÍZ: Vybavíte si bývalé brněnské hospody? Tyto podniky už z mapy města zmizely

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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