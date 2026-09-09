České basketbalistky utrpěly na MS nejvyšší porážku v historii. Američanky je převálcovaly rozdílem 41 bodů

Poločas, který řekl všechno
Američanky vstoupily do zápasu jako stroj. První čtvrtina skončila 29:15, do přestávky svítilo na tabuli 57:33. Český tým vedl v celém utkání pouhých 14 sekund. Nejvyšší americký náskok dosáhl 43 bodů.
Kontrast s předchozím dnem přitom bije do očí. Proti Itálii se USA trápily a vyhrály jen 55:52, podle FIBA šlo o jejich nejnižší bodový součet na mistrovství světa od zavedení trojkového oblouku v roce 1984. O čtyřiadvacet hodin později nastřílely 105 bodů. Padesátibodový rozdíl v útočním výkonu mezi dvěma po sobě jdoucími zápasy ukazuje, jak brutálně dokáže americká hloubka kádru potrestat jakékoli oslabení soupeře.
Rekord, který je třeba číst správně
Podle zprávy ČTK a iROZHLAS jde o nejvyšší porážku českých basketbalistek na velké světové scéně. Dosavadní maximum držel prohraný zápas 57:97 s USA na olympijských hrách v Pekingu 2008, tedy rozdíl 40 bodů. Berlín ho překonal o jeden.
Důležitá nuance: na EuroBasketu 2023 Češky prohrály s Belgií 41:84, tedy o 43 bodů. Berlínský debakl je tedy rekord na světové scéně (na mistrovství světa a olympijských hrách), nikoli absolutně napříč všemi velkými turnaji. Rozdíl v kontextu je podstatný, protože jinak by číslo klamalo.
Co ale neklamou, jsou okolnosti. USA natáhly svou vítěznou sérii na MS na 33 zápasů. Šlo o první soutěžní střetnutí obou týmů od olympijských her v Londýně 2012. Za čtrnáct let se propast nezmenšila.
Dva zápasy, které vyprávějí jiný příběh
Samotný debakl s USA by mohl svádět k závěru, že český ženský basketbal na světové úrovni nemá co hledat. Jenže dva předchozí zápasy skupiny D říkají něco jiného.
- Itálie – Česko 63:54 – prohra o devět bodů s týmem, který pak málem porazil Američanky.
- Čína – Česko 74:70 po prodloužení – čtyřbodová porážka po extra pěti minutách, kde rozhodly koncovky.
Bilance 0–3 a konečné 15. místo vypadají krutě. Systém turnaje ale nedával prostor pro chyby: z každé čtyřčlenné skupiny postupoval první tým přímo do čtvrtfinále, druhý a třetí do kvalifikace o čtvrtfinále. Čtvrté místo znamenalo konec. Česko doplatilo na dvě nezvládnuté koncovky dřív, než vůbec nastoupilo proti USA.
Trenérka Romana Ptáčková po turnaji otevřeně pojmenovala hlavní limit: absence podkošových opor Emmy Čechové a Julie Reisingerové. Bez nich tým neměl dostatečnou šířku rotace pod košem, což se proti americké dominanci na doskoku projevilo fatálně.
Joklová: 19 bodů a konec v Minnesotě
Eliška Joklová byla nejlepší českou hráčkou turnaje, průměrně 14,7 bodu, 6,0 doskoku a 2,7 asistence na zápas. Proti USA dala 19 bodů a bojovala do poslední minuty. Ve stejný den ale přišla zpráva z druhé strany Atlantiku: Minnesota Lynx ji vyřadila z kádru po podpisu Aari McDonaldové. V nováčkovské sezoně odehrála za Lynx 21 zápasů.
Dvojitý úder, rekordní porážka a ztráta místa v WNBA, mohl být pro čtyřiadvacetiletou pivotku zlomový. Joklová ale den po zápase mluvila překvapivě klidně. Turnaj hodnotila pozitivně, pojmenovala cíl: olympijské hry 2028 v Los Angeles. Cesta tam vede přes Evropu.
Co přijde dál
Nejbližší reprezentační program je jasný. V listopadu 2026 začíná druhá fáze kvalifikace EuroBasketu 2027, Česko narazí ve skupině J na Španělsko, Chorvatsko a Bulharsko, postoupí jen dva týmy. Patnácté místo na MS nepřináší žádný přímý sportovní bonus, takže všechno se bude rozhodovat od nuly.
Kolem koho se bude stavět? Statistiky z Berlína ukazují na trojici Joklová, Julie Pospíšilová (13,7 bodu) a Veronika Voráčková (11,7 bodu, 7,0 doskoku, 3,3 asistence). Ptáčková zvlášť vyzdvihla i Gabrielu Andělovou za výkon proti USA. Pokud se vrátí zdravé Čechová s Reisingerovou a mladé hráčky jako Kalná a Koucká potvrdí růst, tým bude vypadat zásadně jinak.
Čtyřicet jedna bodů proti USA je číslo, které zůstane v tabulkách. Ale o stavu českého ženského basketbalu víc vypovídají dvě předchozí koncovky, které tým nedotáhl, a absence hráček, bez nichž se nedá hrát pod košem s nikým.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta