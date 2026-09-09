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České basketbalistky utrpěly na MS nejvyšší porážku v historii. Američanky je převálcovaly rozdílem 41 bodů

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7. září 2026 se v Berlin Areně před 11 693 diváky odehrál závěrečný skupinový duel, v němž americké basketbalistky nastřílely 57 bodů už do poločasu. To je víc, než kolik jich daly celkem o den dříve Itálii. Češky věděly ještě před úvodním rozskokem, že jsou z turnaje venku, a přesto šly do zápasu s ambicí ukázat, co v nich je. Výsledek ale odhalil propast, kterou nelze překlenout bojovností.
České basketbalistky utrpěly na MS nejvyšší porážku v historii. Američanky je převálcovaly rozdílem 41 bodů

České basketbalistky utrpěly na MS nejvyšší porážku v historii. Američanky je převálcovaly rozdílem 41 bodů

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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