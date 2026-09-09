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KVÍZ: Mistrovská Dukla začíná novou sezónu, jak dobře tradiční klub znáte?

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HC Dukla Jihlava, prvoligový vládce posledních dvou sezón, vstupuje do výroční 70. sezóny. Po deseti letech chce klub zopakovat postup do extraligy, ke kterému má pomoci delší pauza před baráží proti extraligovému soupeři. U příležitosti nové sezóny připravila Jihlavská Drbna následující kvíz.
KVÍZ: Mistrovská Dukla začíná novou sezónu, jak dobře tradiční klub znáte?

KVÍZ: Mistrovská Dukla začíná novou sezónu, jak dobře tradiční klub znáte?

Zdroj: HC Dukla Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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