Veřejná ostuda Harryho a Meghan: Král Karel vydal dokument, kterým jasně odhalil, co se s nimi stane

Harry a Meghan se vrátili do Británie, ale jejich role v monarchii zůstává stejná. Král Karel III. to nechal znovu písemně potvrdit.
Stěhování do Spojeného království mění především soukromé zázemí Harryho a Meghan, nikoli postavení vůči koruně. Na In-Lifestyle jsme zaregistrovali, že z posledních informací vychází poměrně jasný závěr: vévoda a vévodkyně ze Sussexu zůstávají mimo okruh pracujících členů královské rodiny a dál nemají vystupovat jménem panovníka.
Karel dal úřadům jednoznačný pokyn
Podle BBC byl dopis rozeslán vládním představitelům a dalším činitelům hlavně proto, aby se po návratu Harryho a Meghan nezačalo znovu spekulovat, jaké postavení vlastně mají. Sdělení není složité: návrat mezi pracující členy královské rodiny se nepřipravuje. Oba mají dál fungovat jako soukromé osoby, včetně svých obchodních a charitativních aktivit.
Dokument měl podle všeho vzniknout po dotazech, zda se jejich status po přesunu do Británie nějak mění. Ten ale změnou neprošel. V platnosti zůstává i dřívější pravidlo, že Harry a Meghan nemohou používat oslovení Jeho a Její královská Výsost (HRH).
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Návrat do Británie status Sussexových nezměnil
Odchod do Kalifornie nebyl jen změnou bydliště, která by vycházela z touhy změnit prostředí nebo zkusit něco na vlastní pěst. Přišly různé rozhovory, dokumentární série i Harryho autobiografie Náhradník, které vztahy s královskou rodinou dál zatížily. I proto je dnešní jasné vymezení jejich postavení důležité: návrat do Británie automaticky neznamená návrat do někdejší role.
Podle dostupných informací Harry a Meghan informovali krále o záměru vrátit se v srpnu 2026 a samotný přesun následoval až poté. ABC News uvedla, že rodina s dětmi Archiem a Lilibet dorazila do Británie 26. srpna a počítá s delším pobytem. Objevila se také informace, že děti mají v Británii chodit do školy. Kde přesně bude rodina bydlet a jakou školu děti navštěvují, zveřejněno nebylo.
Králův dopis přitom řeší i praktickou stránku návratu. Pokud by vznikly otázky kolem oficiálního zacházení se Sussexovými nebo případného využití veřejných prostředků, mají se úřady obracet na Buckinghamský palác. Bezpečnostní opatření pak zůstávají v kompetenci příslušných policejních orgánů.
Co od návratu zřejmě čekají oni sami
Harry a Meghan svůj návrat zatím veřejně podrobně nevysvětlili. Z dostupných informací se dá spíš odhadnout, jaké jsou jejich dosavadní priority. Meghan pokračuje ve vlastních komerčních a lifestylových projektech, Harry častěji mluví o rodině a dlouhodobých charitativních aktivitách. Králův dokument to všechno jen oficiálně rámuje: jejich dobročinná práce je soukromou záležitostí, nikoli činností vykonávanou jménem koruny.
Adresa se tedy změnila, jejich formální postavení nikoli. Harry a Meghan mohou být fyzicky blíž královské rodině a vztahy mezi otcem a synem mohou pomalu roztávat, nicméně formální pravidla nastavená v roce 2020 platí dál. Karel III. tímto krokem dává najevo, že Buckinghamský palác chce mít úřední stránku věci vyjasněnou.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Veřejná ostuda Harryho a Meghan: Král Karel vydal dokument, který jejich návrat jasně vylučuje byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.