Doma vládne malá Alex, ne slavný moderátor. Mareš ukázal video z víkendu a pobavil Basikovou, Nerudovou i Maxovou

Z Leoše Mareše se stal táta na plný úvazek, když jeho žena odjela do Benátek. VIP život zaznamenal, že s malou Alex zůstal sám a pořádně se bavili. Otěže jednoznačně držela v rukách holčička. Výsledek? Růžové tričko, oční stíny, mašle ve vlasech a obličej táty pomalovaný tygřím vzorem, jenže v modré, protože černá barva se doma nenašla. Mareš celou proměnu natočil, reel nazval „Nemáme černou“ a hodil ho na Instagram. Během pár hodin pod ním komentovala Bára Basiková, Danuše Nerudová i Tereza Maxová. Muž, který v televizi řídí show před miliony diváků, se ochotně nechal nalíčit někým, kdo sotva dosáhne na stůl.
Jak vypadala proměna krok za krokem
Alex si vzala režii pevně do rukou. Nejdřív tátu oblékla do růžového trička, nasadila mu čelenku s ušima Minnie Mouse a přidala růžovou mašli. Pak přišly na řadu oční stíny, nanášené s veškerou precizností, jakou čtyřleté ruce dovolí. Vrcholem měl být tygr přes celý obličej. Klasický, černý, dravý. Jenže v krabici s barvami chyběla černá. Alex se nezastavila ani na vteřinu. Sáhla po modré a namalovala tygra po svém. Mareš seděl, nekorigoval, neprotestoval. Jen se díval do kamery s výrazem člověka, který ví, že tohle nemá cenu komentovat.
Pod reel se rychle začaly hromadit komentáře. Tři jména ale vyčnívala. Bára Basiková napsala: „Ale ale… Leoši, čičiči…“ Není to náhoda, Basiková a Mareš se znají profesně, moderátor jí v roce 2022 křtil knihu. Tereza Maxová přidala stručné „To znám.“ I tady existuje spojení. Mareš v roce 2019 poslal její nadaci 709 tisíc korun. A Danuše Nerudová? Ta reagovala jediným slovem, „Cool!“, aniž by bylo jasné, jestli jde o osobní známost, nebo prostě o matku, která rozpozná univerzální rodičovský moment. Společný jmenovatel těch tří reakcí je jednoduchý: žádná z nich nekomentuje Mareše jako moderátora. Všechny reagují na tátu.
Není to jednorázový gag
Kdo sleduje Marešův Instagram od jeho návratu 14. června 2026, vidí vzorec. Po téměř roce a půl ticha na sítích začal sdílet obsah, ve kterém dominuje Alex. Koncem srpna natočil dceru, jak s tácem v ruce hraje servírku. O pár dní později zveřejnil záběr, kde Alex fotí rodiče a Mareš jen poslouchá pokyny. Líčení je třetí díl téhle série. Dřív Marešův účet fungoval jako prodloužení jeho showmanské persony: velké akce, zákulisí vysílání, celebrity. Teď je to spíš rodinný deník, ve kterém on sám hraje vedlejší roli. A právě ten posun mu generuje odezvu, jakou profesionální obsah často nedokáže.
Mareš v tom není sám. Jiří Procházka letos na jaře sdílel první video s novorozenou dcerou, Matěj Homola pravidelně ukazuje společné cesty s dcerou Laurou. Mezinárodně má tento formát svého krále v Dwayne Johnsonovi, který si nechává od dcer Jasmine a Tiany malovat obličej rtěnkou tak pravidelně, že z toho udělal téměř značku. Rozdíl je v tom, že u Johnsona jde o roky budovaný motiv. U Mareše sledujeme teprve začátek, tři měsíce od návratu na sítě, pár videí s Alex. Ale směr je čitelný.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová