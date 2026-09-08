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Kynuté cibulové koláče podle tradičního receptu: Jednoduché těsto, šťavnatá náplň a poctivá domácí chuť

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Když chci upéct něco slaného, co zasytí rodinu k večeři a druhý den chutná skoro ještě líp, dělám kynuté cibulové koláče. Na tomhle receptu mám ráda měkkou dušenou cibuli, smetanový základ s česnekem a těsto s trochou majolky, díky které zůstává hezky vláčné.
Obrázek k receptu na Kynuté cibulové koláče podle tradičního receptu: Jednoduché těsto, šťavnatá náplň a poctivá domácí chuť

Obrázek k receptu na Kynuté cibulové koláče podle tradičního receptu: Jednoduché těsto, šťavnatá náplň a poctivá domácí chuť

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Kynuté cibulové koláče podle tradičního receptu: Jednoduché těsto, šťavnatá náplň a poctivá domácí chuť
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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