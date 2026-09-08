Kynuté cibulové koláče podle tradičního receptu: Jednoduché těsto, šťavnatá náplň a poctivá domácí chuť

Když je doma chuť na koláč, jenže ne na sladký, nebo se má péct něco slaného k večeru s přáteli, tenhle kynutý cibulový koláč se hodí skoro pokaždé. Recept stojí na obyčejných surovinách, z jedné dávky vyjdou dva velké koláče a díky dušené cibuli, smetaně s česnekem i lžíci majolky v těstě nejsou suché ani chuťově mdlé. Je to normální domácí pečení na víkend, pro návštěvu nebo na večeři ve chvíli, kdy se člověku nechce vymýšlet nic složitého.
se v tomhle receptu netlačí do Cibule tmavého karamelu. Stačí ji na másle s trochou oleje nechat pomalu změknout a potom krátce podusit. Ztratí ostrost, zesládne a na hotovém koláči už nepřebíjí všechno kolem. Doma z téhle dávky většinou dělám dvě kulaté placky. Jedna bývá klasika se slaninou, druhou někdy posypu sýrem o něco víc, protože ty zlatavé okraje mizí u stolu nejrychleji.
Tohle těsto má ještě jednu výhodu:
variabilitu. V základu je slané, ale když do něj přidáte zhruba tři lžíce cukru, poslouží i na obyčejné nebo sladké koláče. domácí buchty
Můj tip je prostý: Cibuli nevynechávejte a nedávejte ji na těsto syrovou. Když ji předem podusíte doměkka a necháte z ní odpařit vodu, koláč se zespodu nerozmočí a drží pěkně pohromadě. Recept na kynuté cibulové koláče
Z uvedené dávky upečete
2 velké koláče. Hodí se jako sytá večeře, slané pohoštění pro návštěvu i pečivo, které se dá dojíst druhý den.
Délka pečení: zhruba 20 až 25 minut Počet porcí: 2 velké koláče Ingredience pro přípravu
Kynuté těsto: 100 g hladké mouky 200 g polohrubé mouky 1/2 lžičky soli 75 ml oleje 1 lžíce majolky 1 žloutek 200 ml vlažného mléka 20 g čerstvého droždí 1 lžička cukru
Cibulová náplň: 6 velkých cibulí 1 lžíce másla 1 lžíce oleje 1/2 lžičky soli 1/4 lžičky mletého pepře 1 lžička provensálského koření 50 až 80 ml vody na podlití
Smetanový základ a dokončení: 1 velký kelímek zakysané smetany, asi 200 g 2 stroužky česneku 1/4 lžičky soli 60 g strouhaného sýra, například gouda, eidam nebo parmezán 100 až 150 g slaniny nakrájené na proužky Postup přípravy slaných domácích koláčů s cibulovou náplní
1. Začněte kváskem. Do vlažného mléka vmíchejte cukr a rozdrolte droždí. Nechte stát asi 10 minut, až se kvásek probere a na povrchu se objeví pěna.
2. Do větší mísy dejte hladkou mouku, polohrubou mouku a sůl. Přidejte olej, majolku, žloutek a vzešlý kvásek. Vypracujte hladké, měkké těsto. Pokud se zdá tuhé, přidejte lžíci mléka. Když lepí víc, než je příjemné, poprašte ho jen lehce moukou.
3. Mísu přikryjte utěrkou a těsto nechte kynout na teplejším místě zhruba 45 minut. Potom ho krátce propracujte a nechte znovu kynout, přibližně 20 až 30 minut. Druhé kynutí se snadno zkrátí nebo úplně přeskočí, ale těsto je po něm jemnější a líp se s ním pracuje.
4. Mezitím oloupejte cibule a nakrájejte je na půlkolečka. Na pánvi rozehřejte máslo s trochou oleje, přidejte cibuli, osolte, opepřete a vmíchejte provensálské koření. Několik minut ji restujte na středním plameni.
5. Jakmile cibule změkne a trochu slehne, podlijte ji vodou a duste doměkka. Ke konci nechte tekutinu odpařit. Náplň má být vláčná, ne vodnatá. Tady se mimochodem často rozhodne, jestli bude koláč dole pěkně propečený, nebo zůstane těžký.
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6. V misce promíchejte zakysanou smetanu s prolisovaným česnekem, trochou soli a částí strouhaného sýra. Směs má jít snadno rozetřít, ale neměla by téct. Troubu předehřejte na 190 °C
7. Plech vyložte pečicím papírem, případně ho jen zlehka potřete tukem. Vykynuté těsto rozdělte na dvě části a z každé vyválejte nebo rukama vytlačte kulatý koláč.
8. Obě placky potřete smetanovým základem. Po obvodu nechte úzký volný okraj, aby náplň při pečení nestékala dolů. Na smetanu rozložte pořádnou vrstvu dušené cibule.
9. Navrch dejte proužky slaniny a podle chuti dosypte zbytek sýra. Pokud chcete výraznější chuť, přidejte ještě trochu pepře. Se solí už opatrně, slanina i sýr jí do koláče přinesou dost.
10. Koláče pečte v předehřáté troubě asi 20 až 25 minut, dokud okraje nezezlátnou a spodek nebude propečený. Každá trouba peče trochu jinak, takže ke konci je lepší na koláče párkrát mrknout.
11. Po upečení nechte koláče několik minut stát a krájejte je ještě teplé, případně vlažné. Dobré jsou samotné, se salátem i nakrájené na menší kousky jako slané pohoštění. Do druhého dne vydrží v chladu a krátké ohřátí v troubě jim vrátí křupavější kůrku. Foto: Cooky.cz, Recept na Kynuté cibulové koláče podle tradičního receptu: Jednoduché těsto, šťavnatá náplň a poctivá domácí chuť Rady na závěr ke kynutým cibulovým koláčům Jemnější chuti dosáhnete tak, že část cibule necháte jen zesklovatět a zbytek podusíte o něco déle. Náplň pak nepůsobí jednotvárně. Těsto zbytečně nepopohánějte. Druhé krátké kynutí vypadá nenápadně, ale ve výsledku je znát. Bez slaniny se koláče obejdou. Přidejte jen trochu víc sýra a malou špetku pepře. Na pohoštění můžete místo dvou velkých placek udělat několik menších koláčků. V troubě pak potřebují o pár minut méně. Kdo chce křupavější spodek, může v troubě předehřát plech a koláč na něj přesunout až těsně před pečením. U slaných kynutých placek je to drobnost, ale rozdíl bývá poznat.
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