Zapečené brambory z jednoho pekáče se sýrem, které zasytí celou rodinu a využijí zeleninu z lednice

Masu se u nás doma nikdo nevyhýbá, to by nebyla pravda. Jenže občas přijde chuť na jídlo bez něj, lehčí, ale pořád takové, aby po obědě za hodinu nikdo nechodil kolem lednice. Zapečené brambory se zeleninou a sýrem tohle splňují bez velkého přemýšlení. Do pekáče se naskládají syrové brambory, zelenina, vejce a dva druhy sýra, přikryje se to a zbytek už odpracuje trouba.
Když zůstane v lednici větší kus
, skončí v pekáči. V létě se zase nabízí rajčata a paprika, ideálně taková, co už by za den dva začala měknout. Základ ale držím pořád stejný: cukety brambory nakrájené na plátky, mezi ně zelenina a nahoru vejce se sýrem. Díky tomu nejsou brambory suché a povrch se na konci hezky zatáhne.
Moje poznámka z kuchyně: S tloušťkou brambor se vyplatí neexperimentovat. Když jsou plátky moc vysoké, pečení se zbytečně protahuje a člověk pak stojí u trouby s vidličkou. Tenčí, aspoň trochu podobně nakrájené brambory se propečou klidněji a rovnoměrně. Proč zapečené brambory fungují tak dobře
Zapečené brambory patří k jídlům, která z českých kuchyní jen tak nezmizí. Není na nich nic složitého, a možná právě proto se pořád vracejí na stůl. Brambory zasytí, zelenina celý pekáč trochu odlehčí a vejce se sýrem ho spojí do jedné vrstvené porce. Někdo přidá brokolici, jiný mrkev, cuketu nebo rajčata. V některých domácnostech se používá , jinde smetana, někde se to obejde jen s vejci a strouhaným sýrem. Každý si recept časem upraví po svém. cottage Recept na domácí zapečené brambory se zeleninou a sýrem
Jednoduchý oběd
. Hodí se na všední den, ale neurazí ani o víkendu, když není nálada dělat ke každému talíři něco jiného. z jednoho pekáče
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 50 – 65 minut Počet porcí: 4 – 5 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 800 g brambor 1 menší cuketa 2 rajčata 1 červená paprika 1 větší cibule 2 – 3 stroužky česneku 30 g másla na vymazání pekáče 2 – 3 vejce 120 g goudy 80 g nivy sůl podle chuti mletý černý pepř podle chuti kmín podle chuti provensálské koření podle chuti Postup přípravy zapečených brambor s cuketou
1. Troubu nastavte na 190 °C. Připravte si hlubší pekáč nebo zapékací mísu a dno i boky dobře vymažte máslem. Nešetřila bych hlavně v rozích, tam se brambory rády chytají.
2. Brambory omyjte, oloupejte a nakrájejte na tenčí plátky. Podobně si připravte také cuketu, rajčata, papriku a cibuli. Česnek nasekejte najemno, případně ho nakrájejte na tenké plátky, pokud vám v jídle nevadí výraznější kousky.
3. Na dno pekáče rozložte první vrstvu brambor. Osolte je, opepřete a přidejte trochu kmínu. Opravdu jen lehce, protože koření přijde ještě do dalších vrstev.
4. Na brambory rozprostřete cibuli, cuketu, papriku, rajčata a česnek. Zeleninu znovu mírně osolte, opepřete a posypte provensálským kořením.
5. Přidejte další vrstvu brambor. Opět ji dochuťte solí, pepřem a trochou kmínu. Pokud máte širší pekáč a suroviny ještě zbyly, klidně vrstvení jednou zopakujte. Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Jedna zapékací mísa, plná chuť: brambory zapečené se zeleninou a sýrem potěší jako rychlé a syté domácí jídlo
6. Pekáč přiklopte druhým pekáčem nebo ho pevně zakryjte alobalem. Dejte ho do trouby a pečte přibližně 40 – 50 minut, dokud brambory nezměknou a zelenina nepustí šťávu.
7. Mezitím nastrouhejte goudu a nivu rozdrobte nebo ji také nahrubo nastrouhejte. Do misky rozklepněte vejce a prošlehejte je vidličkou. Sýry můžete smíchat dohromady, ale není to nutné.
8. Po uvedené době pekáč opatrně odkryjte a zkontrolujte, jestli jsou brambory měkké. Když ještě kladou odpor, vraťte je na pár minut zpátky pod poklici nebo alobal. Pokud už jsou hotové, nechte pekáč odkrytý péct dalších 10 minut, aby se povrch začal zabarvovat.
9. Brambory přelijte rozšlehanými vejci, posypte směsí goudy a nivy a vraťte do trouby ještě na 8 – 12 minut. Sýr se má rozpustit a po krajích lehce zezlátnout až zhnědnout.
10. Po vytažení z trouby nechte pekáč asi 5 minut stát. Porce se pak nerozpadnou hned při prvním nabrání. Podávejte samotné nebo s okurkovým salátem. Zbytky uložte do lednice a snězte ideálně do druhého dne; po ohřátí jsou brambory pořád dobré. Foto: Cooky.cz, Po vytažení z trouby necháme chvíli odstát. Pár tipů hospodyňky na závěr k zapečeným bramborám se zeleninou a sýrem Když chcete sytější verzi, můžete mezi vrstvy přidat krátce orestovanou brokolici nebo mrkev. U zapečených brambor jsou podobné obměny úplně běžné. Jemnější vrchní vrstva vznikne, když do vajec vmícháte 2 lžíce mléka. Nebude tak pevná a na řezu působí měkčeji. Niva je dost výrazná, proto ji dávám dohromady s goudou. Samotná by u nás doma, hlavně pro děti, už chuťově přebíjela zbytek. Když rajčata pustí při pečení víc šťávy, není potřeba panikařit. Stačí nechat pekáč na konci o pár minut déle odkrytý a přebytečná vlhkost se odpaří. Pořád je to lepší než zeleninu předem zbytečně vysušit.
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