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Student strávil 100 hodin u 3D tiskárny, aby své 7leté sestře vyrobil protézu. Dnes ji používá každý den

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Vitalij Bondarchuk navrhl pro svou 7letou sestru lehkou pomůcku s výměnnými nástavci a proměnil závěrečný školní projekt v něco, co dítě nosí.
Protéza 3D tisk

Protéza 3D tisk

Zdroj: Zdroj obrázku: Bob Jones University
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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