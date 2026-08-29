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Pohádka o jezevčici Boženě, která si otevřela půjčovnu odvahy, ale brzy zjistila, že odvaha se nevrací stejná

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Na kraji Lesní Lhotky, pod starým dubem s dutinou tak prostornou, že by se v ní dal schovat celý nedělní oběd i s ubrusem, bydlela jezevčice Božena.
Pohádka o jezevčici Boženě, která si otevřela půjčovnu odvahy, ale brzy zjistila, že odvaha se nevrací stejná

Pohádka o jezevčici Boženě, která si otevřela půjčovnu odvahy, ale brzy zjistila, že odvaha se nevrací stejná

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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