Koupili dům k rekonstrukci a pod postelí našli kompletní sbírku her pro Game Boy. Zbytek domu skrýval ještě víc

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Koupili dům k rekonstrukci a pod postelí našli kompletní sbírku her pro Game Boy. Zbytek domu skrýval ještě vícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Desítky cartridgí pro Game Boy a Game Boy Advance ležící zasunuté pod postel v domě, který pár koupil k rekonstrukci. A to byl teprve začátek.
Game Boy hry, sada
Zdroj: Zdroj obrázku: Uživatel wvblocks / Reddit
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