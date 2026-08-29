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Spekulace o nemanželském synovi Josefa Kemra sílí: Vladimír Poláček je jeho dokonalou kopií

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Josef Kemr patřil k hereckým legendám a dlouhá léta vystupoval jako bezdětný muž. Příběh Vladimíra Poláčka ale dodnes budí otázky.
Fotografie ze seriálu Chalupáři

Fotografie ze seriálu Chalupáři

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, Josef Kemr v seriálu Chalupáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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