Nebezpečně zvýšený cholesterol pomáhají dostat pod kontrolu vhodně zvolené potraviny. Některé mají mimořádný účinek

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Nebezpečně zvýšený cholesterol pomáhají dostat pod kontrolu vhodně zvolené potraviny. Některé mají mimořádný účinekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Vysoká hladina cholesterolu trápí čím dál tím víc lidí. Někdy se jí říká civilizační choroba. Přitom abychom byli zdraví je potřeba si cholesterol hlídat především s přibývajícím věkem. Závisí na tom zdraví vašeho srdce.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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