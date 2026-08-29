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Nebezpečně zvýšený cholesterol pomáhají dostat pod kontrolu vhodně zvolené potraviny. Některé mají mimořádný účinek

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Vysoká hladina cholesterolu trápí čím dál tím víc lidí. Někdy se jí říká civilizační choroba. Přitom abychom byli zdraví je potřeba si cholesterol hlídat především s přibývajícím věkem. Závisí na tom zdraví vašeho srdce.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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