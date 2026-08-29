Tuhle titěrnost po dědovi teď prodáte od 2 000 do 5 000 Kč. Většinu lidí by nenapadlo, že má takovou cenu

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Málokdo dnes tuší, že poctivé celokovové navijáky z dob socialismu zažívají mezi sběrateli obrovskou renesanci. Československé mechanismy, které kdysi patřily k základní výbavě každého rybáře, se na aukcích prodávají za částky, které dokážou mile překvapit. Zachovalé kusy v kompletním stavu mohou vynést až několik tisíc korun, zatímco běžné funkční exempláře se pohybují v řádu stovek až tisícovky.
Zatímco moderní plastové rybářské potřeby ztratí hodnotu prakticky okamžitě po rozbalení, výrobky z éry národních podniků vsadily na masivní kov, precizní převody a dlouhou životnost. Díky tomu tyto stroje i po desítkách let v zaprášené krabici fungují stejně spolehlivě jako v den, kdy opustily továrnu.
Legendární výrobce ze Žďáru nad Sázavou a jeho nejslavnější modely
Výrobní podnik Tokoz ze Žďáru nad Sázavou po celá desetiletí zásoboval nejen tuzemský trh, ale vyvážel své produkty do celé střední a východní Evropy. Jeho nejznámější modely – smekací naviják TAP, robustní REEX nebo menší varianty typu Stabil a Roen – měl doma téměř každý dědeček, který o víkendech sedával u rybníka.
Zajímavostí je, že název legendárního modelu TAP vznikl jako zkratka jména jeho vynálezce a místa vzniku – Tlustoš Adolf Praha. Tento šikovný mechanik si naviják s nadčasovým křížovým ukládáním vlasce nechal patentovat v roce 1945 a po znárodnění v roce 1950 pomáhal s jeho vývojem přímo v Tokozu. Podobně fascinující příběh má i model ROEN, jehož název vznikl spojením příjmení konstruktérů Roseckého a Entlichera. Ti vyvinuli tento kus jako vylepšenou tuzemskou repliku slavného anglického navijáku J. W. Young Ambidex.
Co rozhoduje o skutečné hodnotě starého navijáku
Ne každý nalezený kousek automaticky dosáhne na horní hranici ceny. Běžně opotřebovaný nebo zatuhlý mechanismus bez příslušenství se obvykle prodává za pár stokorun. Pokud však máte štěstí a narazíte na zachovalý exemplář, částka může vyletět výrazně nahoru.
Technický a vizuální stav: Zásadní je, aby byl naviják plně funkční, mechanicky nepoškozený a bez hluboké koroze. Původní lak bez výrazných oděrek, hladký chod kličky a funkční překlápěč dělají velký rozdíl.
Původní balení: Papírová krabička s dobovou grafikou dokáže cenu okamžitě zdvojnásobit. Pro sběratele má samotný obal často stejnou hodnotu jako mechanismus uvnitř.
Kompletní příslušenství: Pokud v krabičce zůstal původní záruční list, návod k obsluze, náhradní cívka nebo montážní klíček, hodnota se může přehoupnout přes hranici několika tisíc korun. Raritní modely jako Tokoz Silurus nebo naprosto netknuté sběratelské kusy v kompletním balení atakují částky od 2 000 do 5 000 Kč, někdy i více.
Barevné a exportní varianty: Některé série se vyráběly v méně obvyklých barevných odstínech nebo byly určeny výhradně pro zahraniční trhy. Tyto raritní kousky se na internetových aukcích stávají předmětem divokého přihazování.
Dva tábory kupujících táhnou ceny nahoru
Zájem o tyto předměty pohání dva hlavní proudy. První skupinu tvoří vášniví sběratelé, kteří kompletují ucelené výrobní řady národního podniku Tokoz a mapují historii tuzemského rybářského průmyslu. Pro ně představuje zachovalý TAP nebo REEX důležitý střípek do mozaiky technického dědictví minulého století.
Druhou skupinou jsou rybáři, kteří se vracejí k tradičním metodám lovu. Často renovují staré laminátové či bambusové pruty a chtějí na ně osadit dobově přesný a spolehlivý naviják. Celokovová konstrukce bez zbytečné elektroniky a křehkých plastů navíc zaručuje, že po vyčištění a promazání tyto stroje fungují stejně hladce jako kdysi.
Jak postupovat, když takový poklad najdete doma
Největší chybou bývá snaha naviják neodborně vyčistit agresivní chemií, smirkovým papírem nebo drátěným kartáčem. Tím se nenávratně zničí původní lak a povrchová úprava kovu, což okamžitě srazí cenu na zlomek.
Předmět stačí pouze jemně otřít suchým hadříkem od prachu. Pokud zvažujete prodej, vyplatí se detailně nafotit tělo navijáku ze všech stran, zachytit veškeré vyražené nápisy, sériová čísla i stav převodů a cívky.
Následně je ideální vystavit naviják na specializovaných sběratelských fórech nebo na prověřených aukčních portálech, kde se cena v otevřené dražbě snadno vyšplhá na svou reálnou tržní hodnotu. Než tedy příště vyhodíte starou plechovou krabici ze skříně v garáži, pečlivě zkontrolujte její obsah – můžete v ruce držet malý technický poklad za několik stovek až tisíců korun.
Zdroje článku: fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská