Kvíz pro fanoušky českých seriálů: Jen skuteční znalci mají šanci získat 10 z 10 bodů

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz o slavných českých seriálech. Nemocnice na kraji města, Chalupáři i Most, ukažte, jak dobře si je pamatujete.
Československé a české seriály mají jednu velkou výhodu, a to že mnohé z nich nestárnou. I po desítkách let si diváci pamatují jejich postavy, vztahy, typické hlášky i prostředí, ve kterém se příběhy odehrávaly. Jedním z největších televizních fenoménů je bezpochyby Nemocnice na kraji města, seriál podle scénáře Jaroslava Dietla a v režii Jaroslava Dudka. Česká televize ho dodnes řadí mezi seriálovou klasiku a v současnosti nabízí všech jeho původních 20 epizod. V našem kvízu na In-Lifestyle se ale zeptáme i na další seriály.
Nemocnice na kraji města a česká seriálová klasika
Původní seriál vznikal v druhé polovině 70. let a jeho první série měla 13 dílů. Po velkém diváckém úspěchu vzniklo dalších sedm epizod, které byly natočeny pro druhou sérii v roce 1981. Celkem tedy Nemocnice na kraji města čítá 20 dílů. Příběhy se soustředí především na lékaře a další zaměstnance ortopedického oddělení, jejich pracovní problémy, osobní vztahy i dramatické osudy pacientů. V hlavních rolích se představili například Ladislav Chudík, Miloš Kopecký, Eliška Balzerová, Josef Abrhám nebo Hana Maciuchová.
A jak si seriál vede u dnešních diváků? Na ČSFD má Nemocnice na kraji města aktuálně 74 %, což je na seriál starý téměř půl století stále velmi slušné hodnocení. A návrat do borské nemocnice nebyl jen jeden. V roce 2003 vzniklo pokračování Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, které mělo 13 epizod. O pět let později následovala ještě třetí série Nemocnice na kraji města – nové osudy, rovněž třináctidílná, která měla premiéru 26. září 2008.
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Nemocnice ale rozhodně není jediným seriálem, který se zapsal do české televizní historie. Milovníci retro tvorby si vybaví Chalupáře, Ženu za pultem, Malý pitaval z velkého města, Sanitku nebo Třicet případů majora Zemana. Z novějších seriálů zase výrazně zarezonoval například MOST!. A právě z těchto oblíbených titulů jsme připravili následující test. Některé otázky budou jednoduché, u jiných už bude potřeba zapátrat v paměti. Tak schválně, kolik správných odpovědí získáte?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webu ČSFD, Wikipedie, Wikipedie, TVNova, Wikipedie, Blesk, ČSFD, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Kvíz pro fanoušky českých seriálů: Jen skuteční znalci mají šanci získat 10 z 10 bodů byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.