Elektrický dron dosáhl rychlosti 699 km/h a neoficiálně překonal světový rekord. A to je teprve začátek

Dne 26. června 2026 se na testovací trati rozběhl elektrický dron poháněný výhradně bateriemi, proletěl v přímém horizontálním letu a palubní telemetrie ukázala 699 km/h. Stroj se jmenuje Apex Recordhunter a postavilo ho oddělení N3XT německé skupiny Quantum Systems jako čistě technologický demonstrátor. Nejde o sériový produkt, ale o laboratoř na křídlech. Výsledek potvrdil německý odborný server Hartpunkt. Proč je rekord zatím jen neoficiální? Protože šlo o interní test bez nezávislých svědků, certifikované tratě a pravidel, která vyžadují Guinness World Records nebo Mezinárodní letecká federace FAI. Quantum Systems veřejně říká, že cílí na rychlost přes 700 km/h, a hlavně že poznatky z Apexu přenese do záchytných dronů určených k boji proti ruským bezpilotním prostředkům.
Tři čísla, tři různé rekordy
Kolem nejrychlejšího bateriového dronu na světě koluje hned několik čísel a je důležité je rozlišit. Veřejně dohledatelný oficiální titul v Guinness World Records drží od 11. prosince 2025 bratři Luke a Mike Bellovi s rychlostí 657,59 km/h, naměřenou v Kapském Městě při dodržení pravidel. Pak tu je neoficiální benchmark 685 km/h, který na jaře 2026 nastavil dron Blackbird týmu Biggs. Ten sice při jednom průletu dosáhl až 730 km/h, ale obousměrný průměr podle pravidel skončil na 685 km/h. Pokus však Guinness neuznal, protože nesplnil všechny formální náležitosti.
Nyní přichází Apex Recordhunter s rychlostí 699 km/h. Číslo překonává obě předchozí hodnoty. Jenže pro oficiální uznání nestačí interní telemetrie a tisková zpráva. FAI vyžaduje předem deklarovanou trať, průlety v obou směrech a výsledek jako průměr obou. Guinness k tomu přidává nezávislé svědky, certifikované časoměřiče a kompletní dokumentaci. Quantum Systems plánuje oficiální pokus podstoupit; šéf projektu Robert Gardemin pro Hartpunkt uvedl, že „budou ještě rychlejší“ a rekord chtějí oficiálně potvrdit. Kdy přesně, firma zatím neupřesnila.
Proč je důležitější, co přijde po rekordu
Apex Recordhunter nevznikl proto, aby visel na zdi v muzeu rekordů. Vznikl jako testovací platforma pro technologie, které mají skončit v záchytných dronech proti jednosměrným ruským bezpilotním prostředkům. A tady začíná skutečný příběh.
Ruský Geran-4, novější generace bezpilotního prostředku vycházejícího z íránské řady Šáhid, je podle ukrajinských zdrojů z bojového nasazení výrazně rychlejší než starší typy. Dnešní záchytné drony představují jednu z cest, jak na podobné hrozby reagovat levnějšími prostředky než klasickými protiletadlovými střelami.
Quantum Systems potvrzuje, že „několik inovací“ z Apexu přenese do interceptorových programů. Podle investora Duke Capital Partners jde mimo jiné o pokroky v pohonu a konstrukci draku. Apex využívá vysokovýkonné bateriové články V4Smart z okruhu Porsche Group a bateriový pack stavěl Liebherr. V únoru 2026 Quantum Systems převzal výrobce elektromotorů Hacker Motor, což posiluje jeho kontrolu nad klíčovou částí elektrického pohonu.
Od rekordu k bojové vrstvě obrany
WIY Drones už dnes vyrábí záchytné drony pro různé typy cílů. STRILA je bojově prověřený interceptor proti pomalejším cílům typu Šáhid s rychlostí přes 350 km/h a záchytnou výškou do 6 000 metrů. Ukrajinská Národní garda objednala 15 000 kusů. Nad ní stojí SPYS, platforma určená proti rychlejším cílům s udávanou rychlostí až 600 km/h, dosahem 12 kilometrů a čelním navedením. První dávka 50 kusů má jít do bojového testování v červenci 2026.
Celá logika je ekonomická. Střely systému Patriot stojí řádově miliony dolarů, zatímco některé bezpilotní prostředky představují výrazně levnější cíle. Pokud levný elektrický interceptor dokáže převzít část úkolů při likvidaci levnějších vzdušných hrozeb, mohou drahé protiletadlové střely zůstat pro cíle, proti nimž jsou skutečně potřeba. Quantum Systems a WIY Drones pro tento účel založily společný podnik Quantum WIY Industries a rozvíjejí výrobu přímo na Ukrajině, kde Quantum provozuje továrnu a vývojový hub od roku 2024.
Interceptory na vrtulnících a evropský rozměr
Záchytné drony nemusí startovat jen ze země. V červnu 2026 oznámil Airbus Helicopters spolupráci s Quantum Systems na integraci interceptorů na vojenské vrtulníky H145M. Představa je jednoduchá: vrtulník nese zásobu záchytných dronů, operuje nad větší oblastí a vypouští je tam, kde je potřeba reagovat na vzdušnou hrozbu. Záchytné drony se tak mohou stát mobilnější součástí širší obranné vrstvy.
Pro evropský obranný ekosystém, včetně české debaty o levnější vrstvě protivzdušné obrany, je tohle relevantnější než samotný rychlostní rekord. Přímá česká stopa v programu Apex ani v interceptorech STRILA a SPYS se v otevřených zdrojích nenachází. Nepřímý dopad ale existuje: vzniká evropsko-ukrajinský průmyslový směr pro masovou obranu proti bezpilotním prostředkům a technologie, které se dnes testují na rekordních rychlostech, mohou později najít uplatnění v těchto systémech.
Apex Recordhunter zatím nemá oficiální razítko rekordmana. Má ale něco cennějšího: demonstraci toho, kam se může elektrický pohon dostat, když se neřeší sériová výroba, ale jediný cíl – maximální rychlost.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík