Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Bývalý kanonýr Sparty Rrahmani v Benátkách strádá. Pro trenéry je až volbou číslo 3

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Albion Rrahmani odehrál v prvních třech soutěžních zápasech Venezie pouhých 31 minut. Všechny z lavičky.
Bývalý kanonýr Sparty Rrahmani v Benátkách strádá. Pro trenéry je až volbou číslo 3

Bývalý kanonýr Sparty Rrahmani v Benátkách strádá. Pro trenéry je až volbou číslo 3

Zdroj: AC Sparta Praha
Reklama
Další články z SportyŽivě
Meta 20 milionů dolarů prolomena. Nečasův spoluhráč Makar je nejlépe placeným hráčem NHL
Meta 20 milionů dolarů prolomena. Nečasův spoluhráč Makar je nejlépe placeným hráčem NHL
Hvězda Baníku za 100 milionů v Alkmaaru vyhořela. S Šínem klub nepočítá
Hvězda Baníku za 100 milionů v Alkmaaru vyhořela. S Šínem klub nepočítá

Matěj Šín odehrál za AZ Alkmaar 27 zápasů, ale jen osm od začátku. Na startu nové sezony nedostal za áčko...

Mahmičův odchod z Liberce. Potíže s agenty, nyní se do hry vložil bohatý turecký podnikatel
Mahmičův odchod z Liberce. Potíže s agenty, nyní se do hry vložil bohatý turecký podnikatel

Ermin Mahmič letí na zdravotní prohlídku do Turecka. Liberec za něj inkasuje minimálně 125 milionů korun,...

Nový vůdce Sparty Karabec čelí prvním problémům. Jako Krejčí se chovat nechce
Nový vůdce Sparty Karabec čelí prvním problémům. Jako Krejčí se chovat nechce

Dva dny po převzetí kapitánské pásky vede Adam Karabec Spartu do vyprodaného derby se Slavií, z pátého...

Nepřítel Sparty i Slavie. Přeběhlík Jurásek to v derby schytá od obou táborů
Nepřítel Sparty i Slavie. Přeběhlík Jurásek to v derby schytá od obou táborů

Matěj Jurásek nastoupí v neděli na Letné k 318. derby jako hráč, kterého pískají vlastní i soupeřovy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.