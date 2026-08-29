Japonský křen potlačuje bakterie, plísně i rakovinné buňky. Vypěstovat si ho doma zvládne každý, ale má jedno úskalí

Většina Čechů zná wasabi jako zelenou pastu vedle sushi. Jenže ta pasta pochází téměř vždy z evropského křenu dobarveného potravinářským barvivem. Skutečný
Eutrema japonicum, vytrvalá brukvovitá bylina z horských údolí Japonska, nabízí úplně jiný chuťový zážitek i chemický profil. A co je podstatné pro sezonu 2026: dá se pěstovat v květináči na balkoně nebo v polostinném koutě zahrady, pokud dodržíte tři podmínky: stín, chlad a stálou vlhkost. Kde v Česku sehnat sazenici a kolik zaplatíte
Nejspolehlivější start vede přes živou rostlinu. České e-shopy nabízejí sazenice pravého wasabi v několika cenových hladinách:
Zahradnictví Weiss – 150 Kč Tsuga – 185 Kč Zahradnictví FLOS – 299 Kč za 9cm květník, 399 Kč za 14cm variantu
Pozor na lákavě levné nabídky „wasabi semen“ za desítky korun. Na Allegru se například prodává sáček za 17 Kč, jenže obsahuje semena rukoly
Diplotaxis erucoides, středomořské listové zeleniny, která s japonským křenem sdílí leda pikantní chuť. Botanicky, chemicky i pěstitelsky jde o zcela odlišný druh. Kdo chce skutečné wasabi, musí hledat latinské označení Eutrema japonicum nebo synonymum Wasabia japonica. Květináč, stín a vlhko: praktický návod pro domácí pěstování
Wasabi pochází z podrostu japonských horských lesů, kde proudí chladná voda a slunce prosvítá jen v rozptýlených paprscích. Tuto kulisu musíte napodobit. Utah State University doporučuje začít v květináči o průměru 15 cm a po prvním roce přesadit do nádoby s průměrem 30 cm. Substrát volte humózní, výživný a dobře propustný; rostlina vyžaduje trvalou vlhkost, ale nesnáší stojatou vodu v misce.
Klíčové parametry prostředí:
Teplota: Ideál leží mezi 8 a 18 °C. Nad dvacítkou růst zpomaluje, letní vedra nad 25 °C mohou rostlinu vážně oslabit. Světlo: Polostín až plný stín. Přímé polední slunce spálí listy během jediného odpoledne. Zálivka: Častá, rovnoměrná, bez přeschnutí substrátu. Představte si potůček, který nikdy nevysychá. Přezimování: FLOS uvádí mrazuvzdornost do −12 °C, ale v nádobě doporučuje přenést rostlinu do světlé bezmrazé místnosti. Na otevřeném záhonu pomohou sláma a chvojí.
Kdo se rozhodne pro výsev ze semen, musí počítat s dalšími komplikacemi. Semena wasabi patří mezi takzvaná recalcitrantní, nepřežívají vyschnutí ani mráz a rychle ztrácejí klíčivost. Washington State University radí skladovat je vzduchotěsně v chladu a před výsevem stratifikovat při 5 °C po dobu dvou měsíců. Vysévá se na podzim do stále vlhkého substrátu, klíčení probíhá při 10–15 °C. Pro začátečníka představuje sazenice nesrovnatelně bezpečnější cestu.
Dva roky k oddenku: co sklízet mezitím
Plnohodnotný oddenek, botanicky vlastně stonek, z něhož se strouhá ta charakteristická zelená pasta, dozrává přibližně dva roky. Při výsadbě v sezoně 2026 tedy orientačně sklízíte až v roce 2028. Utah State University doporučuje sklizeň při chladnějším počasí na jaře nebo na podzim, kdy oddenek dosáhne délky 10 až 15 cm.
Mezitím ovšem rostlina nabízí listy a řapíky, které chutnají jemněji než oddenek, ale stále nesou typické wasabi aroma. Japonská kuchyně je nakládá do sójové omáčky nebo přidává do salátů. Domácí pěstitel tak nemusí dva roky jen zalévat a čekat, může průběžně ochutnávat a experimentovat.
VIDEO Isothiokyanáty: proč wasabi zajímá i vědce
Za ostrostí wasabi stojí skupina sloučenin zvaných isothiokyanáty (ITC). Dominuje jim allylisothiokyanát (AITC), který podle přehledové práce Mendelovy univerzity tvoří 89 až 94 procent celkového obsahu ITC v rostlině. Druhou zásadní látkou je 6-methylsulfinylhexyl isothiokyanát (6-MSITC), izolovaný především ze stonků.
Laboratorní studie publikovaná ve
Frontiers in Microbiology prokázala, že přírodní wasabi v koncentraci 1 % zastavilo růst E. coli O157:H7 i zlatého stafylokoka. Vyšší dávky působily přímo baktericidně. U plísní isothiokyanáty narušují buněčné membrány, zvyšují hladinu reaktivních forem kyslíku a poškozují mitochondrie; tento mechanismus popisuje přehledová práce na PubMed Central.
Experimentální výzkum naznačuje i protinádorový potenciál: extrakty wasabi v preklinických modelech inhibovaly růst rakovinných buněk a vyvolávaly apoptózu. Důkazní základna ovšem zatím stojí převážně na laboratorních a zvířecích studiích. U lidí existují menší intervence se standardizovaným extraktem 6-MSITC (bezpečnostní práce ověřila dávku 500 mg denně po čtyři týdny), avšak rozsáhlé klinické studie dosud chybějí.
Čerstvý oddenek versus tuba ze supermarketu: chuťová i chemická propast
Japonská turistická agentura otevřeně uvádí, že většina produktů označených jako „wasabi“ obsahuje převážně evropský křen. Pouze výrobky s označením „hon-wasabi“ garantují víc než 50 procent pravého wasabi. Čerstvě nastrouhaný horní díl oddenku přitom podle výrobce Kinjirushi nabízí nejintenzivnější aroma i nejsytější barvu, a právě v něm dosahuje koncentrace účinných isothiokyanátů vrcholu.
Domácí rostlina má proměnlivý obsah těchto látek v závislosti na pěstebních podmínkách, části rostliny i způsobu skladování. Přesný přepočet na „kolik gramů denně sníst pro zdravotní efekt“ proto neexistuje. Čerstvé wasabi z vlastního květináče dává smysl jako výjimečná surovina do kuchyně a přirozený zdroj bioaktivních sloučenin; očekávat od něj účinek standardizovaného suplementu by bylo zavádějící.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková