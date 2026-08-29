CENTRUM o páté: Nový Bond je téměř odhalen. Zákony vlka se vracejí a známí Češi ukázali, co je nového

Nový Bond už má jen tři kandidáty
Hledání nového Jamese Bonda se podle aktuálních informací zúžilo z původní pětice na tři kandidáty. Mezi favority nyní patří Callum Turner a Jack O'Connell, třetí jméno zůstává utajené. O prestižní roli v šestadvacáté bondovce, kterou připravují režisér Denis Villeneuve a scenárista Steven Knight, se má definitivně rozhodovat už v září. Po Danielu Craigovi tak filmový svět čeká nejen nový příběh, ale především nová tvář postavy, kterou v minulosti hráli Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan nebo právě Craig.
Zákony vlka se po třech letech vracejí
Třetí řada seriálu Zákony vlka navazuje na události z roku 2023 a vrací Stanislava Majera a Lindu Rybovou do hlavních rolí. Robert Černý dál žije pod ukradenou identitou policisty Šimona Wilka, jenže skutečný Wilk postupně získává zpět své vzpomínky a začíná odhalovat pravdu. Nová série tak nestaví jen na jednotlivých kriminálních případech, ale hlavně na souboji dvou mužů, z nichž každý bojuje o vlastní budoucnost.
Za humny je drak láká na jižní Moravu
Za humny je drak baví diváky od roku 1982, jeho svět ale nezůstal jen na obrazovce. Většina příběhu vznikala na zámku Milotice a v jeho zahradách, které dodnes nabízejí návštěvníkům pohled na prostředí, v němž se pohádka natáčela. Výprava může pokračovat také do okolního skanzenu nebo k zatopenému lomu. Filmová vzpomínka se tak mění v docela konkrétní rodinný výlet.
Jaroslav Sypal slaví 68. narozeniny
Jaroslava Sypala si diváci nejspíš okamžitě spojí s poručíkem Reném Hrubcem z komediální trilogie Byl jednou jeden polda. Přestože ho dnes před kamerou vídáme méně, práce se nevzdal. Ve svých 68 letech má stále plný diář divadla, věnuje se psaní a pracuje také se studenty. O přibývajících letech navíc mluví s nadhledem – podstatné pro něj podle vlastních slov zůstává hlavně to, že může dál dělat práci, která ho baví.
Z biatlonové šampionky je dvojnásobná maminka
Gabriela Soukalová oznámila narození druhé dcery a zároveň prozradila její jméno. Holčičku s partnerem Milošem Kadeřábkem pojmenovali Gloria Gabriela a bývalá biatlonistka se o radost podělila fotografiemi celé rodiny. Doma už na svou sestřičku čeká čtyřletá Izabela. Po letech spojených se sportovní kariérou tak Soukalová ukazuje jinou část svého života – tentokrát v roli dvojnásobné maminky.
Kinský a Horníček se utkají v Premier League
Anglická Premier League nabídne už ve druhém kole souboj dvou českých brankářů, kteří se stali jedničkami svých týmů. Antonín Kinský s Tottenhamem vstoupil do soutěže nepovedeně, zatímco Lukáš Horníček v dresu Newcastlu zaujal natolik, že si vysloužil pochvalu za klid a sebejistotu. Právě jeho vystupování na velkém stadionu podle fotbalových expertů působilo, jako by tam chytal už několik sezon. Český souboj tak bude zároveň střetem dvou velmi rozdílných začátků sezony.
Z pracovního setkání se stal pohled do premiérova soukromí
Andrej Babiš se s Alenou Schillerovou sešel ve své vile v Průhonicích, kde řešili rozpočet na příští rok. Fotografie z jednání ale přitáhla pozornost k něčemu jinému než k miliardám: ukázala část interiéru včetně výrazného lustru, šachovnice a plátna s vzkazem „We love dad“. Jeden snímek tak místo politiky nabídl nečekaný pohled do soukromí člověka, kterého veřejnost obvykle sleduje především v politické roli.
Pavel a Macinka se přou o jednotu zahraniční politiky
Prezident Petr Pavel vyzývá k tomu, aby Hrad a vláda při zahraniční politice jednaly společně a hledaly kompromisy. Ministr zahraničí Petr Macinka na to reaguje požadavkem, aby Pavel nejprve stáhl kompetenční žalobu, kterou podal na vládu. Právě v tom vzniká zvláštní rozpor: oba mluví o potřebě jednotného postupu navenek, současně ale zůstává otevřený spor o to, kdo má mít v některých otázkách hlavní slovo.
Filmové příběhy dnes připomínají, že některé postavy mají dlouhý život i mimo obrazovku. Drak zůstává v kulisách, Bond dostane novou tvář a seriálové postavy se vracejí k dávným tajemstvím. Skuteční lidé mezitím pokračují ve svých vlastních příbězích – někdy před kamerou, jindy za ní a občas jednoduše doma u stolu.