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Ani vločky, ani luštěniny. Nejlépe pročistí střeva i krev mnohem hutnější potravina

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Dennívýzva
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Na první pohled jsou malé, sladké a člověk je spíš považuje za obyčejnou letní pochoutku. Přitom právě tmavě zbarvené bobule ukrývají překvapivě velkou sílu. Jejich pravidelná konzumace může prospět střevům i cévám a navíc chutnají mnohem lépe než lecjaká „zdravá“ povinnost na talíři.
Ani vločky, ani luštěniny. Nejlépe pročistí střeva i krev mnohem hutnější potravina

Ani vločky, ani luštěniny. Nejlépe pročistí střeva i krev mnohem hutnější potravina

Zdroj: New Africa / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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