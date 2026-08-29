Ani vločky, ani luštěniny. Nejlépe pročistí střeva i krev mnohem hutnější potravina

Voní, chutnají a můžete si je i vypěstovat
Pokud jde o potraviny, které prospívají trávení, představíme si ovesné vločky, luštěniny nebo různé druhy zeleniny. To všechno jsou samozřejmě cenné součásti jídelníčku, existuje ale i mnohem chutnější varianta, kterou zařadit pravidelně do našeho jídelníčku.
Borůvky a ostružiny jsou malé doslova jen vzhledem. Pokud jde o obsah prospěšných látek, mají co nabídnout. Jejich tmavá barva napovídá, že v sobě skrývají něco víc než jen sladkou chuť. Čím tmavší, tím zajímavější
Borůvky i ostružiny obsahují antioxidanty známé jako anthokyany. Právě ty stojí za jejich typickou modrou, fialovou až téměř černou barvou. V organismu pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem a jejich pravidelný příjem je spojován také s podporou zdraví cév a kardiovaskulárního systému.
Je proto trochu škoda, že se o nich často mluví jen jako o ovoci vhodném do koláče, knedlíků nebo ranního jogurtu. Ve skutečnosti jde o potraviny s velmi zajímavým nutričním profilem.
A rozhodně není nutné sníst kilogram najednou. Mnohem důležitější je zařadit je do jídelníčku pravidelně. Borůvky mají navíc jednu výhodu, kterou ocení téměř každý. Člověk se do jejich konzumace nemusí nutit. Stačí hrst a zdravá svačina je vyřešená.
Nenabízí jen antioxidanty
Zatímco cévám mohou prospívat především antioxidanty, trávicí systém ocení další látky ukryté v těchto plodech.
Borůvky i ostružiny obsahují vlákninu a pektiny, které podporují správnou činnost střev a přispívají k normálnímu trávení.
Zajímavé jsou také třísloviny neboli taniny, které se přirozeně v některých druzích ovoce vyskytují. Právě kombinace vlákniny, pektinů a dalších rostlinných látek dělá z tohoto ovoce potravinu, která může být pro jídelníček mnohem přínosnější, než by člověk podle jejich velikosti čekal.
Je ale dobré zapomenout na představu, že existuje jedna potravina, která přes noc „vyčistí krev“ nebo dokonale pročistí celý organismus. Tělo má pro tyto úkoly vlastní orgány, především játra a ledviny.
Borůvky a ostružiny však mohou být velmi dobrým pomocníkem při podpoře zdravého jídelníčku, cév i trávení. ovoce na keřích | Zdroj: P Maxwell Photography / Shutterstock Nejlepší jsou jednoduše tak, jak jsou
Nemusíte z nich připravovat žádné složité smoothie ani kupovat drahé doplňky stravy. Borůvky a ostružiny se hodí do bílého jogurtu, kaše, tvarohu nebo domácího dezertu. Výborné jsou také jen samotné jako rychlá svačina nebo k mlsání u televize.
A pokud právě není jejich sezóna, dobrou alternativou mohou být kvalitní mražené plody. Zmrazení z nich totiž automaticky nedělá nutričně bezcenné ovoce. I z rozmrazeného ovoce lze vykouzlit chutnou a zdravou pochoutku.
Možná není nutné utrácet za drahé superpotraviny, které zrovna někdo objevil, ale stačí se vydat na výpravu do zahrady nebo na trhy, když je sezóna a občas si toto ovoce i v malých dávkách pravidelně dopřát i v době, kdy ho musíte kupovat v obchodě. Především borůvky jsou v regálech obchodů po celý rok a často i ve slevě.
Borůvky a ostružiny jsou důkazem, že i malá hrst tmavých plodů může mít v jídelníčku překvapivě velké místo.
Zdroje článku:
zdrave.cz, prozeny.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková