Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Příznaky otravy cuketou se projeví do dvou hodin. Kdo nezná jeden jednoduchý test před jídlem, riskuje průjem i selhání orgánů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V říjnu 2023 přivezla sanitka do Krajské nemocnice T. Bati čtyřiapadesátiletou pacientku s krutými křečemi v břiše, vodnatým narůžovělým průjmem a tlakem 80/45. Příčinou nebyl zkažený jogurt ani salmonela.
Příznaky otravy cuketou se projeví do dvou hodin. Kdo nezná jeden jednoduchý test před jídlem, riskuje průjem i selhání orgánů

Příznaky otravy cuketou se projeví do dvou hodin. Kdo nezná jeden jednoduchý test před jídlem, riskuje průjem i selhání orgánů

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Smíchala 5 lžic hořčičného prášku s horkou vodou a po 3 dnech postříkala zelí. Slimáci a housenky se od záhonu neodvážili
Smíchala 5 lžic hořčičného prášku s horkou vodou a po 3 dnech postříkala zelí. Slimáci a housenky se od záhonu neodvážili
Mulčování trávy dělá většina Čechů špatně. Za pár let jim místo trávníku roste mech a plevel, aniž by tušili proč
Mulčování trávy dělá většina Čechů špatně. Za pár let jim místo trávníku roste mech a plevel, aniž by tušili proč

Každé jaro se na českých zahradách opakuje stejný scénář: zahrádkář vytáhne sekačku, přepne ji do...

Pryskyřice na oblečení, autě i dlažbě zmizí bez stopy. Stačí jedna surovina, kterou má doma každá žena v kabelce
Pryskyřice na oblečení, autě i dlažbě zmizí bez stopy. Stačí jedna surovina, kterou má doma každá žena v kabelce

Lepkavá skvrna od jehličnanu na rukávu bundy, kapka smoly na laminátové podlaze, žlutavý flek na kapotě po...

Ocet smíchaný s vodou v misce dokáže to, co drahé jedy na vosy nezvládnou. Stačí ho správně rozmístit po zahradě
Ocet smíchaný s vodou v misce dokáže to, co drahé jedy na vosy nezvládnou. Stačí ho správně rozmístit po zahradě

Docela obyčejný ocet se nehodí jen jako dochucovadlo v kuchyni. Naopak. Využijete ho třeba i proti vosám...

Dvě suroviny ze spíže a z lékárny dokážou v srpnu zdvojnásobit úrodu paprik. Většina zahrádkářů je přitom nikdy nezkusila
Dvě suroviny ze spíže a z lékárny dokážou v srpnu zdvojnásobit úrodu paprik. Většina zahrádkářů je přitom nikdy nezkusila

Pokud se chcete dočkat opravdu velké úrody plodů, musíte právě teď papriky správně podpořit. Je to...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.