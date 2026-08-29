Příznaky otravy cuketou se projeví do dvou hodin. Kdo nezná jeden jednoduchý test před jídlem, riskuje průjem i selhání orgánů

Viníkem se ukázala cuketa z vlastní zahrady, ve které se nahromadil kukurbitacin, přírodní toxin, který přežije vaření, pečení i grilování. Tři hodiny po jídle žena krátce ztratila vědomí, laboratorní testy odhalily poškozená játra. Případ později získal mezinárodní odborné ocenění a kazuistika vyšla v časopise Polish Archives of Internal Medicine. Zlínský příběh ilustruje, že plod ze „spolehlivého“ záhonu může nést větší genetickou nejistotu než kus z regálu supermarketu.
Proč je vlastně hořkost problém
Kukurbitaciny patří mezi vysoce oxidované tetracyklické triterpeny. Zní to akademicky, ale pro kuchyni z toho plyne jediný zásadní fakt: žádná běžná tepelná úprava je nerozloží. Vaříte-li hořkou cuketu hodinu, hořká zůstane. Upečete-li ji s česnekem a parmezánem, toxin nikam nezmizí. Mražení rovněž nepomůže.
Státní zdravotní ústav to ve svém červencovém materiálu z roku 2025 zdůrazňuje explicitně.
Právě proto má smysl jediný spolehlivý postup: ještě před jakoukoliv přípravou ukrojte malý plátek syrové cukety a ochutnejte. Pokud ucítíte výraznou, nepřirozenou hořkost, celý plod okamžitě vyhoďte. Žádné koření, cukr ani omáčka hořkost „nevyléčí“, pouze ji zamaskují a toxin doručí rovnou do žaludku.
Kdy zahrádka ohrožuje víc než supermarket: genetická ruleta samovýsevů
Komerční odrůdy cuket procházejí šlechtěním zaměřeným na potlačení hořkých látek. Domácí záhon takovou pojistku postrádá. Riziko dramaticky stoupá ve třech scénářích:
Samovýsev – rostlina vyroste sama z loňských semen spadlých do kompostu nebo záhonu. Nikdo nekontroluje její genetický původ. Uschovaná semena – zahrádkář si ponechá semínka z vlastní úrody, aniž tuší, že cuketu opylila okrasná tykev rostoucí o pár metrů dál. Křížení v rámci druhu – cukety, patisony, některé dýně i okrasné tykve spadají do jednoho botanického druhu Cucurbita pepo. Vzájemně se opylují, efekt se ale projeví až v další generaci semen.
Podle
Oregon State University Extension právě tyto „dobrovolnické“ rostliny stojí za většinou případů extrémně hořkých plodů. Francouzská agentura pro toxikovigilanci ANSES zachytila mezi lety 2012 a 2016 celkem 105 zasažených osob po plodech z rodinných zahrad a 90 dalších po cuketách z obchodní sítě. Původ v obchodě tedy automatickou ochranu nezaručuje, rozhodujícím kritériem zůstává chuť. Tři hodiny od večeře k jednotce intenzivní péče: jak rychle toxin udeří
Příznaky otravy kukurbitacinem nastupují v řádu minut až jednotek hodin. Zlínská pacientka pocítila první obtíže zhruba tři hodiny po jídle. Průběh bývá bouřlivý:
prudké křeče a bolesti břicha opakované zvracení vodnatý, někdy krvavý průjem pokles krevního tlaku, zrychlený tep bolest hlavy, slabost, v těžších případech ztráta vědomí
Malé děti a senioři tolerují ztrátu tekutin podstatně hůře. ANSES mezi nejzávažněji postiženými eviduje právě tyto věkové skupiny. V nizozemské kazuistice prezentované na konferenci IATDMCT 2024 zemřel starší muž do 24 hodin po konzumaci domácí hořké cukety.
Dobrá zpráva ze Zlína: pacientka byla třetí den prakticky bez příznaků, jaterní hodnoty se srovnaly do pěti dnů a šestý den odešla domů.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Co dělat, když jste hořkou cuketu už snědli: praktický postup krok za krokem
SZÚ doporučuje nevyvolávat zvracení. Místo toho hodně pijte, sledujte vývoj stavu a při silné bolesti břicha, krvi ve stolici, přetrvávajícím zvracení nebo horečce okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. U dětí, seniorů a chronicky nemocných konzultujte stav s lékařem bez otálení.
Pro akutní radu je k dispozici Toxikologické informační středisko při VFN Praha, dostupné nepřetržitě na telefonních číslech
+420 224 919 293 a +420 224 915 402.
A pokud hořkost odhalíte až po prvním soustu? Celý plod i případně připravené jídlo vyhoďte. Pochází-li rostlina ze samovýsevu nebo z vlastních semen, má smysl zlikvidovat i samotnou rostlinu a semena dál neuchovávat.
82 % otrav padá na sezónu sklizně: proč právě teď dávat pozor
Francouzská data ukazují, že 82 % hlášených případů připadá na druhou polovinu roku, tedy přesně na měsíce, kdy zahrádkáři sklízejí a zpracovávají úrodu. Červenec a srpen představují vrchol rizika. Jedlý a potenciálně jedovatý plod přitom pouhým okem nerozeznáte; tvar, barva ani velikost nic neprozradí. Jediným spolehlivým filtrem zůstává jazyk. Jeden kousek syrové cukety před každým vařením stojí dvě sekundy. Hospitalizace na JIP trvá dny.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková