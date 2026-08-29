Dostal PS1 od dědy a zeptal se, jestli stojí za to. Komunita zareagovala jedním slovem: „Děda? Já se musím posadit“

Uživatel EchoGems hodil loni v srpnu do subredditu r/playstation fotku konzole, kterou dostal od svého dědečka, a zeptal se jednoduše: „Stojí to za něco?“ Na snímku ležela pozdní revize PS1 modelu SCPH-7501, vyrobená v březnu 1999, k ní DualShock ovladač, dvě paměťové karty, kabeláž, přepravní brašna a zhruba patnáct her, mezi nimi Metal Gear Solid, Syphon Filter 1 a 2, Gran Turismo, Driver 2, Oddworld: Abe’s Exodus, Quake II nebo Tiny Tank. Komunita ale vůbec nezačala odpovídat na otázku o hrách. Nejvíc hlasů (přes 6 700) nasbíral komentář, který zněl: „Děda???? Já si musím sednout.“ Jedno slovo proměnilo běžný dotaz v kolektivní záchvat pocitu stáří celé hráčské generace.
Jedno slovo spustilo generační šok
Kdyby EchoGems napsal „dostal jsem to od táty“, nikdo by se nepozastavil. Jenže řekl „od dědy“, a tím přerámoval PlayStation 1 z konzole dětství na předmět, který se dědí po prarodičích. Pro třicátníky a čtyřicátníky, kteří na PS1 vyrostli, to byl úder. V komentářích se to sypalo: „Potřebuju toho autora vyhnat ze svého trávníku,“ psal jeden. „Sakra, ty příspěvky ‚dostal jsem to od táty‘ se teď posunuly na ‚od dědy‘?!“ reagoval další. Někdo přiznal: „Já bych taky mohl být děda PlayStation.“ Objevil se dokonce hráč, který napsal, že podobnou sestavu právě předal svému pravnukovi.
Matematika přitom sedí. Kdo si PS1 kupoval koncem devadesátých let jako třicátník, je dnes kolem šedesátky. Dědou být může naprosto běžně. Původní PlayStation vyšla v Japonsku 3. prosince 1994, v Severní Americe o rok později a v Evropě 29. září 1995. Od japonské premiéry uplynulo přes třicet let. Sony sama dnes na české stránce řadí éru 1994–2006 do uzavřeného historického oblouku a uvádí přes 102 milionů prodaných kusů. To není okrajová kuriozita, to je kus masové herní historie, který teď přechází z jedné generace na druhou.
Co přesně EchoGems dostal, a kolik to stojí
Model SCPH-7501 patří k pozdním revizím původní PS1. Není to rarita, ale ani bezcenný plast. Podle agregátoru PriceCharting se kompletní PlayStation systém pohybuje orientačně kolem 2 400 Kč. Pro srovnání: Nintendo 64 vychází zhruba na 2 750 Kč a Sega Saturn na 4 500 Kč.
Zajímavější jsou ale přiložené hry:
- Metal Gear Solid – kompletní kus kolem 900 Kč
- Syphon Filter – přibližně 370 Kč
- Syphon Filter 2 – přibližně 375 Kč
Zbylá desítka her, dvě paměťové karty, DualShock a brašna celkovou hodnotu dál navyšují. Hrubý součet jen za konzoli a tři identifikované tituly vychází na zhruba 4 000 Kč. Celý balík bude reálně výš, záleží na stavu disků, obalů a kompletnosti. Komunita ve vláknu sama upozorňovala, že třeba Tiny Tank bývá na sběratelském trhu překvapivě hledaný kousek.
Nejde o poklad, za který se dá koupit auto. Ale jako dar od dědečka, který si konzoli kdysi pořídil a hrál na ní, má hodnotu daleko za hranicí cenovky.
PS1 hry žijí dál, i v českém Storu
Kdo by chtěl zážitek z EchoGemsova lotu, ale nemá dědečka s krabicí v garáži, může sáhnout po digitálních reedicích. V českém PlayStation Storu je první Syphon Filter za 239 Kč na PS4 i PS5. Metal Gear Solid nabízí Konami v rámci Master Collection, samostatně za 569 Kč, celý první svazek kolekce za 1 599 Kč. Knihovna PS1 není mrtvá. Sony ji aktivně prodává a v Česku kolem retro hraní roste komunita; první ročník Retrogame Conu v březnu 2026 hlásil výrazný zájem o originální hardware i komunitní setkání.
A co samotné zapojení třicet let starého kusu? Konzole technicky funguje, pokud přežila skladování. Originální manuál SCPH-7501 popisuje standardní diagnostiku: napájení, správný TV vstup, pevně zasunutý kabel a vložený disk správnou stranou. EchoGems sám ve vláknu přiznal, že ho ani nenapadlo, že bude potřebovat adaptér z kompozitního výstupu na moderní televizi. To je v praxi častější překážka než skutečná nefunkčnost; PS1 z devadesátých let prostě nepočítala s HDMI.
Kdy se z konzole dětství stalo dědictví
Přesný okamžik, kdy PS1 přestala být „starší běžnou konzolí“ a stala se retro předmětem, nikdo nevyhlásil. Ale milníky jsou jasné: uvedení v roce 1994, redesign na štíhlejší PS one v roce 2000, nástup PS2, PS3, PS4 a PS5. Sony dnes éru původní PlayStation oficiálně uzavírá rokem 2006. Třicet let od premiéry. Přes sto dva milionů prodaných kusů. A teď, poprvé viditelně, generační předání z dědečka na vnuka.
Post EchoGemse na Redditu nasbíral přes 16 000 hlasů ne proto, že by šlo o vzácný sběratelský kus. Virální se stal proto, že celá komunita najednou pochopila, kde v čase stojí. Odpovědi na původní otázku „stojí to za něco?“ tam samozřejmě jsou; hráči chválí hlavně Metal Gear Solid a oba Syphon Filtery. Jenže to nikoho nezajímalo tolik jako fakt, že konzole z jejich dětství je teď věc po dědovi.
Nikdo se nemusel posadit kvůli seznamu her. Posadili se kvůli kalendáři.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík