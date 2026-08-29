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Dostal PS1 od dědy a zeptal se, jestli stojí za to. Komunita zareagovala jedním slovem: „Děda? Já se musím posadit“

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Jeden příspěvek na Redditu s šestnácti tisíci hlasy ukázal, že PlayStation 1 už není „stará konzole od táty“, ale rodinné dědictví po prarodičích.
PlayStation 1, první konzole

PlayStation 1, první konzole

Zdroj: Hlynz / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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