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Zákaz jízdy na kole v podchodu. Kontroly cyklistů v Olomouci rozvířily emoce

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Zejména v rušných podchodech u olomouckých sídlišť se dlouhodobě řeší otázka průjezdu cyklistů, při kterých může docházet i k riskantním situacím či dokonce k nehodám s chodci. Na pohyb kolařů a koloběžkářů se zaměřují strážníci městské policie, informace o prováděných kontrolách vyvolala na sociálních sítích rozsáhlou debatu.
Zákaz jízdy na kole v podchodu. Kontroly cyklistů v Olomouci rozvířily emoce

Zákaz jízdy na kole v podchodu. Kontroly cyklistů v Olomouci rozvířily emoce

Zdroj: Městská policie Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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