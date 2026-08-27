Zákaz jízdy na kole v podchodu. Kontroly cyklistů v Olomouci rozvířily emoce

Na nebezpečné situace spojené s jízdou cyklistů v podzemních trasách u tramvajových zastávek Pionýrská a Fakultní nemocnice upozorňují nejen zástupci Komise městské části Povel. Městská policie se v této lokalitě zaměřuje na kontroly.
Podle mluvčího Městské policie Olomouc Petra Čunderleho se s jízdou cyklistů v podchodech strážníci pravidelně setkávají při výkonu služby nejčastěji právě v podchodech pod Brněnskou ulicí. „Od začátku letošního roku evidujeme už 113 přestupků cyklistů a koloběžkářů v olomouckých podchodech. Přitom jsou tato místa určena pro pohyb chodců, a ne cyklistů. U některých podchodů je dokonce nápis ‚Cyklisto sesedni z kola, chraň sebe i ostatní‘, který ještě na vše upozorňuje,“ připomněl mluvčí doporučující značení, které město nechalo před vjezdy do podchodů pod Brněnskou ulicí namalovat na začátku léta.
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„Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu sesedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svoji mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale pokutu, která se na místě může vyšplhat až do výše 1 500 korun,“ doplnil Čunderle.
Příspěvek o pokutách pro neukázněné kolaře vyvolal na profilu městské policii živou diskuzi, část lidí odmítala omezení, další hledali vhodnější pracovní náplň pro strážníky. „Není cyklista jako cyklista. Jsou slušní cyklisté, co i po rampě dolů do podchodu jedou opatrně a krokem. A pak jsou debžoti, kteří to po rampě dolů pustí bez brzd a dole to říznou těsně kolem rohu, za který ani nevidí. A právě kvůli těmhle debžotům jsou pak nutná takováto opatření,“ stálo v jednom z komentářů.
„A přitom by stačilo tam udělat uprostřed pruh pro cyklisty. Zbytečná represe,“ podotkl Zdeněk Černohouz, dvojka kandidátky ODS pro podzimní komunální volby.
Na možnost systémového řešení místa, kudy prochází zejména při příjezdu tramvajových souprav mnoho lidí, se zaměřil i architekt Petr Daněk, který je členem dopravní komise na olomoucké radnici za opoziční STAN a Zelené. „Aktivní mobilitu je potřeba podporovat, ne omezovat. Opravdu bych byl rád, kdyby byl v podchodech pod Brněnskou ulicí v Olomouci umožněn průjezd cyklistů pomalou jízdou. Represe by byly v pořádku, kdyby pro cyklisty existovala jiná rozumná trasa. Jenže ta mezi dvěma velkými olomouckými sídlišti není, na rozdíl například od podjezdu Foerstrova, kde cyklisté mohou bezpečně projet přes světelnou křižovatku. Žižkovský tunel v Praze má srovnatelné parametry jako oba podchody pod Brněnskou. Po dlouhých diskuzích bylo zvoleno řešení s povolením pomalé jízdy cyklistů,“ vyjádřil se dopravní expert.