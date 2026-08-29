Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte v lednici. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim tak rychle měkne

Znáte to. Koupíte pěkná červená rajčata, uložíte je do zásuvky v lednici a za pár dní se do nich zakousnete. Místo šťavnaté dužiny vás ale čeká cosi měkkého, moučnatého a skoro bez chuti. Rajče přitom navenek vypadá pořád stejně, jenže uvnitř už je úplně jinde. A právě chladnička bývá tím nejčastějším viníkem, proč doma tak často končíme s rajčaty, do kterých není radost kousnout.
Proč rajče v lednici zvláční a ztratí chuť
Rajčata patří mezi zeleninu, která chlad snáší mizerně. Svědčí jim teplota jen kousek nad deseti stupni Celsia. Jakmile teploměr spadne pod tuhle hranici, začnou se v plodu rozpadat jemné buněčné struktury, které drží dužinu pohromadě. Výsledkem je přesně ta měkká a zrnitá konzistence, kterou od pěkného rajčete nikdo nečeká.
Zároveň se v chladu proměňuje i chuť. Nízká teplota totiž tlumí tvorbu drobných aromatických látek, díky nimž rajče voní a chutná tak, jak má. Bez nich zůstane plod na pohled v pořádku, jenže při kousnutí je mdlý a vodnatý.
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Chladnička rajčatům škodí ještě z jednoho důvodu. Zabrzdí jejich zrání, takže nezralé plody už v lednici jednoduše nedojdou a zůstanou tvrdé a nakyslé. Kdo dává do chladu rajčata, která ještě nejsou úplně červená, dělá tak medvědí službu hlavně sám sobě.
Celý problém se navíc s časem prohlubuje. Když v chladu leží rajčata delší dobu, klesá v nich zhruba po týdnu aktivita genů, které mají tvorbu vonných látek na starost. Čím déle tedy plody v lednici vydrží, tím hůř budou nakonec vonět, chutnat i vypadat.
Kdy chladnička přece jen pomůže
Rovnou je dobré přiznat, že rajče a lednice nejsou úhlavní nepřátelé za všech okolností. Pokud máte doma pár úplně zralých kousků a víte, že je hned nespotřebujete, krátký pobyt v chladu jejich zkažení oddálí. Platí tu ale jasný strop, že déle než dva dny by tam ležet neměly.
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Zajímavý pohled do celé věci přinesl výzkum vědců z univerzity v německém Göttingenu z roku 2020. Ochutnávači i laboratorní přístroje tehdy porovnávali rajčata skladovaná čtyři dny při pokojové teplotě a v chladu kolem sedmi stupňů. Žádný rozdíl v chuti mezi nimi nenašli. „Krátkodobé skladování v ledničce rajčatům neškodí,” shrnula vedoucí výzkumu Elke Pawelziková. Háček je v tom, že vědci pracovali s dokonale zralými plody. U rajčat, která teprve dozrávají a běžně se prodávají v obchodě, se chladu i tak vyplatí vyhnout.
Kdy rajčatům chlad uškodí a kdy jim krátký pobyt v lednici naopak neublíží, shrnuje následující přehled:
Stav rajčat Do lednice? Co se stane Nezralá, běžně kupovaná v obchodě Nedávat V chladu už nedojdou a zůstanou tvrdá a nakyslá. Dokonale zralá, ke spotřebě do dvou dnů Krátce, nanejvýš dva dny Chlad oddálí jejich zkažení a u zcela zralých plodů se chuť nemění. Zásoba na delší dobu Nedávat Zhruba po týdnu v chladu slábne tvorba vonných látek a rajčata hůř voní i chutnají. Kam s rajčaty místo lednice Přečtěte si také: Tenhle hrnec nikdy nedávejte na indukci. Většina lidí to netuší a pak lituje
Nejlepším domovem pro rajčata je obyčejná miska nebo košík někde v koutě kuchyně. Hledejte stinnější místo, kam nesálá ostré slunce a kde není vlhko. Rajčatům takové prostředí svědčí ze všeho nejvíc a mohou v něm ještě v klidu dojít. Nezralé kousky klidně nechte na parapetu, teplo a světlo je pomalu dovedou do červena.
Rajčatům nejvíc svědčí obyčejná miska ve stinném koutě kuchyně, kde mohou v klidu dojít. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rajčata navíc při dozrávání uvolňují do okolí plyn etylen, který uspíší zrání ostatní zeleniny a ovoce poblíž. Právě proto jim dopřejte vlastní misku trochu stranou, třeba od okurek nebo jablek, ať vám kvůli nim zbytek nákupu nezačne měknout dřív, než je stačíte spotřebovat.
Protože rajčata dlouhé skladování stejně nezvládají, vyplatí se pořizovat je raději v menším a nakupovat spíš častěji, klidně každých pár dní. A když se vám jich urodí nebo nakoupí víc, než stačíte sníst, nenechávejte je scvrknout. Zpracujte je na protlak, omáčku nebo domácí kečup a část si zamrazte, ať máte v zimě po ruce základ na teplé jídlo.
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Zdroje: https://zpravy.tiscali.cz/opravdu-rajce-do-lednicky-nepatri-vyzkum-vyvraci-rozsireny-mytus-490452, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-spravne-skladovat-potraviny/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/29088-jak-skladovat-rajcata, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/rajcata-v-lednici.html, https://www.ireceptar.cz/zahrada/proc-nedavat-cerstve-sklizena-rajcata-do-lednice/