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Test znalostí o běžných surovinách: 12 otázek pouze na ano nebo ne ukáže, zda máte znalosti šéfkuchařů

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Rajče je botanicky ovoce, bílá čokoláda neobsahuje kakaovou sušinu a wasabi, které znáte z japonských restaurací, pravděpodobně nikdy nebylo pravým wasabi. Gastronomie je plná překvapení a tento kvíz vás prověří v detailech, které se na první pohled zdají jasné.
Fotografie sushi

Fotografie sushi

Zdroj: Foto: Christo / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, sushi
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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