Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim nádobí ztrácí lesk

Myčku dnes doma bere skoro každý jako samozřejmost. Naházíte do ní talíře, hrnce i příbory, zmáčknete tlačítko a je hotovo. Jenže některé kousky z ní vyjdou jiné, než jste je do ní dali. Kov, který dřív krásně svítil, je najednou matný a bez jiskry. Za tou proměnou stojí většinou jediný materiál, se kterým si myčka vůbec nerozumí.
Proč hliník v myčce zešedne
Tím materiálem je hliník. Na první pohled vypadá jako obyčejný lehký kov, jenže v myčce se chová záludně. Na povrchu má tenkou ochrannou vrstvičku, která ho drží lesklý a brání dalšímu poškození. Právě o tuhle vrstvu v myčce přijde.
Tablety a prášky do myček obsahují zásady, silnou chemii, která nádobí umyje i bez drhnutí. V kombinaci s horkou vodou tahle chemie ochrannou vrstvu hliníku rozpustí. Obnažený kov pak začne reagovat s vodou, oxiduje a tmavne. Přesně tak vzniká ztráta lesku, kterou doma nechápavě zkoumáte.
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Nemusíte čekat týdny. Hliníkové nádobí často zešedne už po jediném průchodu myčkou. Povrch nejdřív zmatní, ztratí lesk a časem ho pokryje šedý až černý povlak. Sáhnout na něj je nepříjemné a hrnec vypadá, jako by přes noc zestárl.
Nejhorší je, že jde většinou o nevratnou změnu. Jakmile se ochranná vrstva jednou naruší a kov ztmavne, původní zrcadlový lesk už se vrátit nedá. Proto se vyplatí problému spíš předejít, než ho pak složitě řešit.
Který hliník do myčky smí
Naštěstí to neplatí pro všechno hliníkové nádobí. Moderní hrnce a pánve bývají anodizované nebo ošetřené vrstvou laku, který povrch chrání i před agresivní chemií v myčce. Takové kusy mytí obvykle snesou bez úhony.
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Poznáte je podle symbolu na dně nebo podle návodu, kde výrobce mytí v myčce výslovně povoluje. Pokud žádné takové označení nenajdete, berte to jako signál k ruční péči. U staršího a nechráněného hliníku je riziko příliš velké.
Hliníkových věcí máte doma víc, než čekáte
Háček je v tom, že hliník máme v kuchyni skoro všude, aniž bychom o tom přemýšleli. Nejde zdaleka jen o hrnce. Bez rozmyslu do myčky putují:
hliníkové formy na bábovku, sítka, struhadla, lisy na česnek, staré příbory, díly mlýnku na maso. Přečtěte si také: Tenhle hrnec nikdy nedávejte na indukci. Většina lidí to netuší a pak lituje
Všechny tyhle drobnosti dopadnou stejně jako velký kastrol.
Hliník se v kuchyni skrývá i tam, kde ho člověk nečeká, třeba ve struhadlech, sítkách nebo formách na bábovku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hliník navíc není v myčce jediný ohrožený kov. Podobně špatně skončí třeba stříbrné příbory nebo zlacené a zdobené nádobí, kterým chemie sebere lesk i barvu. Hliník ale doma najdete v drtivé většině kuchyní, a proto bývá viníkem číslo jedna.
Jak zašlý hliník vrátit do formy
Pokud už doma zešedlý kousek máte, ještě není všechno ztracené. Pomůže pár věcí, které v kuchyni běžně najdete. U lehce ztmavlého povrchu si vystačíte s citronem. Smíchejte jeden díl jeho šťávy zhruba s patnácti díly vody, roztokem potřete zašlá místa a po chvíli je vyleštěte do lesku.
Na tvrdší nánosy zabere sůl nebo ocet. Do hliníkové nádoby dejte vodu s několika lžičkami soli a nechte ji asi půl hodiny povařit. Ocet se naopak nevaří. Studený ho jen nalijte dovnitř a nechte ho zhruba dvě hodiny odstát. Nádobu potom opláchněte a vytřete do sucha měkkým hadříkem.
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Když je ale povrch odřený až na šedý prášek, který se stírá na ruce, je rozumnější takový hrnec vyřadit a pořídit nový. Otlučená vrstva už mu původní vzhled ani hladkost nevrátí.
Zdroje: https://living.iprima.cz/veci-ktere-do-mycky-nepatri-hrozi-jim-zniceni-508285, https://zpravy.tiscali.cz/co-v-zadnem-pripade-nedavat-do-mycky-vetsina-lidi-to-nevi-hrozi-pritom-vazne-skody-621733, https://www.dumazahrada.cz/clanek/co-nepatri-do-mycky-20220422.html, https://www.bydlimekvalitne.cz/co-nepatri-do-mycky-nadobi-pozor-na-noze-drevo-i-plastove-nadobi, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/6104-jak-dobre-vycistit-hlinik-pomohou-sul-i-ocet-do-mycky-ho-ale-rozhodne-nedavejte