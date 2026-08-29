Švýcarský kanton uzavřel alpský průsmyk pro veřejnost. Na silnici smí jen auta za miliony, vstupné stojí 260 000 Kč

Akce SOC x Classic Driver Andermatt 2026 uzavřela dva alpské průsmyky, Oberalppass a Furkapass, na dohromady necelé tři hodiny. Vstupné začínalo na 263 000 korunách. Úřady celý podnik schválily standardním povolovacím procesem, organizátoři ho zároveň prodávali jako „exkluzivní soukromý přístup“ k veřejné infrastruktuře. Hranice mezi legitimním turistickým přínosem a privatizací společného prostoru se tu rozostřuje až nepříjemně.
Co přesně kupuje vstupenka za pět průměrných českých platů
Základní balíček stál 10 219 švýcarských franků. Při kurzu
ČNB z 27. srpna 2026 (25,795 Kč za frank) to vychází na 263 599 korun, tedy 5,24násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v Česku za první čtvrtletí 2026, která podle ČSÚ dosáhla 50 282 korun. Kdyby průměrně vydělávající Čech odkládal desetinu výplaty, šetřil by na vstupenku čtyři a půl roku.
Za tu částku účastník získal:
Ubytování a briefing v pětihvězdičkovém hotelu The Chedi Andermatt v pátek večer Sobotní rally o délce zhruba 340 kilometrů přes Oberalp a Furku až na letiště Ambri v Ticinu Uzavřené úseky průsmyků bez jediného civilního vozu Společný gastronomický program a Heritage Parade v centru Andermattu Možnost připlatit si transport automobilu nebo přílet soukromým letadlem
Účast ovšem nelze jednoduše koupit. Zájemce musel zaslat přihlášku e-mailem s podrobným popisem vozu a schvalovací komise rozhodovala, koho vpustí. Organizátoři z řad Supercar Owners Circle a Classic Driver Magazine otevřeně lákali na „kurátorovaný“ výběr, exkluzivita představovala jádro celé nabídky.
Přesné minuty uzavírek a právní mechanismus, který je umožnil
Kantonspolizei Uri zveřejnila dopravní upozornění 22. června 2026. Časový rozvrh byl chirurgicky přesný:
Den Úsek Typ omezení Čas Pátek 26. 6. Gotthardstrasse, Andermatt (nádraží → kruhový objezd Oberalp) Jednosměrné omezení 17:00–17:30 Pátek 26. 6. Oberalpstrasse až po sedlo Plná uzavírka obou směrů 17:00–18:00 Sobota 27. 6. Furkastrasse (parkoviště Missli → Häräbärtli) Krátkodobá uzavírka 7:15–7:30 Sobota 27. 6. Furkastrasse (Häräbärtli → sedlo) Plná uzavírka obou směrů 7:30–8:45
Od 8:45 v sobotu měly být veškeré restrikce zrušeny. Veřejná doprava podle policie dotčena být neměla, autovlak Furka i nádraží v Realpu zůstaly přístupné.
Právní základ? V kantonu Uri podléhají všechny akce na veřejných komunikacích povolovacímu řízení. Kantonspolizei koordinuje stanoviska, u motoristických podniků vydává rozhodnutí. Paralelně musí pořadatel získat souhlas příslušné autority pro správu silnice, typicky Baudirektion, protože využití komunikace nad rámec běžného provozu vyžaduje dodatečné povolení. Policie smí při dočasných omezeních kratších než osm dní provoz přechodně odklonit. Vše legální, vše v souladu s kantonální legislativou.
Kolik za to SOC zaplatil? Kanton na dotaz deníku Blick konkrétní částku odmítl sdělit. Zákonný rámec ovšem umožňuje účtovat pořadateli odstupňované poplatky, náklady na objížďky i policejní služby, v některých případech až do plné výše vynaložených prostředků. Výnos podle vyjádření úřadů plyne do státní pokladny kantonu Uri.
VIDEO Hodina čekání na průjezd a debata o „neofeudalismu“ na alpských silnicích
Terénní reportáž Blicku z 27. června zachytila důchodce, kteří čekali na průjezd Furkou zhruba hodinu. Čtenářské komentáře pod článkem mluvily o „neofeudalismu“ a výstavce luxusu na veřejné infrastruktuře. Část diskutujících naopak hájila krátké trvání uzavírek a turistický přínos pro region.
Thomas Christen, jeden z klíčových hlasů kantonu ve vyjádření pro Blick, zdůrazňoval finanční význam podobných akcí pro hotely a lokální ekonomiku mimo hlavní sezonu.
Poučné srovnání nabízí jiná uzavírka ve stejném kantonu. Cyklistický Klausen Monument 13. září 2026 zablokuje Klausenpass na šest hodin, čtyřikrát déle než obě uzavírky SOC dohromady. Jenže s podstatným rozdílem: registrace je bezplatná, otevřená komukoliv se silničním kolem, gravelem, horským kolem i elektrokolem. Pětatřicet kilometrů mezi Linthalem a Unterschächen patří toho dne všem, kdo se přihlásí. U SOC patří asfalt šedesáti vybraným strojům za čtvrt milionu korun na hlavu.
Mohlo by se totéž odehrát na českých silnicích?
Čistě právně ano. Ministerstvo vnitra definuje zvláštní užívání pozemní komunikace jako využití jinak než obvyklým způsobem, a takové užívání vyžaduje povolení příslušného silničního správního úřadu, souhlas vlastníka komunikace a při dopadu na bezpečnost či plynulost i souhlas Policie ČR. Představit si uzavírku průsmyku pro soukromou motoristickou slavnost někde na Šumavě nebo v Beskydech je tedy v rovině zákona myslitelné.
V rovině politické přijatelnosti by ovšem takový krok pravděpodobně vyvolal bouři. Švýcarský model stojí na tradici kantonální autonomie, pragmatickém přístupu k turistickým příjmům a relativně krátkých uzavírkových oknech. Český veřejný prostor podobnou toleranci k privatizaci společné infrastruktury zatím nevybudoval.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková