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Švýcarský kanton uzavřel alpský průsmyk pro veřejnost. Na silnici smí jen auta za miliony, vstupné stojí 260 000 Kč

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Pátek 26. června 2026, sedmnáctá hodina. Závory na Oberalpstrasse padají, policejní hlídky odklánějí běžný provoz a šedesátka pečlivě vybraných automobilů (Ferrari F40, Bugatti Chiron, Maserati MC12) vyjíždí na prázdný asfalt švýcarského průsmyku. Kanton Uri právě proměnil veřejnou silnici v soukromou závodní dráhu pro majitele strojů za desítky milionů korun.
Švýcarský kanton uzavřel alpský průsmyk pro veřejnost. Na silnici smí jen auta za miliony, vstupné stojí 260 000 Kč

Švýcarský kanton uzavřel alpský průsmyk pro veřejnost. Na silnici smí jen auta za miliony, vstupné stojí 260 000 Kč

Zdroj: Foto: LIU Xiao / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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