Stylistka varuje české seniorky: tyhle halenky hned vyhoďte. Opticky vám přidávají 5 kg v ramenou

Ve zkušební kabince se to pozná během pár vteřin. Dvě halenky stejné velikosti, stejná žena, a v jedné z nich vypadají ramena skoro o dvě čísla širší. Váha se pochopitelně nezmění, ale to, co ukáže zrcadlo, ano. A rozhoduje o tom pár detailů, kterých si při nákupu skoro nikdo nevšimne.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Vodorovná čára přes ramena škodí nejvíc
Lidské oko putuje po oblečení podle linií, které na něm najde. Když narazí na čáru vedenou napříč tělem, sleduje ji do stran a postava se v tu chvíli zdá širší. Svislá linie ho naopak vede nahoru a dolů, takže silueta působí protaženě.
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Nejčastějším viníkem je lodičkový výstřih. Vede rovně podél klíčních kostí od jednoho ramene ke druhému, čímž vznikne přesně ta vodorovná čára, která celý vršek roztáhne.
Druhým problémem je široký kulatý výstřih posazený těsně u krku. Krk pod ním opticky zmizí, ramena se rozjedou do stran a obličej ztratí prostor.
Foto: Freepik.com Volánky a nabírané rukávy nafouknou ramena
Všechno, co u ramenního kloubu přidává látku navíc, hraje proti vám. Balonové rukávy, řasení, volánek přišitý přes rameno nebo ozdobná vycpávka nafouknou přesně to místo, které měla halenka zjemnit.
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Stejnou službu udělá i vázání za krkem, protože stáhne pozornost k linii ramen. Pozor si dejte také na krátký rukáv, který končí v nejširší části paže. Delší varianta zapůsobí mnohem lichotivěji.
Látka rozhodne stejně jako střih
Tuhý lesklý polyester nebo satén si tvar drží úplně sám. Halenka z takové látky odstává od těla, světlo se od ní odráží a každý objem znásobí.
Měkké splývavé materiály se chovají opačně. Viskóza, jemná bavlna, len nebo hedvábí kloužou podél těla a přilnou k němu jenom tam, kde to postavě prospěje.
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Véčkový výstřih vytvoří svislou linii mířící dolů. Krk získá pár pomyslných centimetrů, ramena se zdají užší a celá horní polovina těla působí lehčeji. Právě proto ho stylisté doporučují napříč typy postav.
„Mohutnější ramena zjemnit výstřihem do V a třeba i nějakým delším šperkem,“ uvedla pro Lifee.cz stylistka Nikola Marková.
Druhý spolehlivý pomocník je raglánový rukáv. Poznáte ho podle toho, že mu na vršku ramene chybí obvyklý šev a látka vede v jednom kuse šikmo od krku k podpaží. Oko po té diagonále sklouzne dolů a linie ramen tím změkne. Potvrzují to i lidé, kteří střihy konstruují, protože šikmo vedené švy ramena opticky zužují.
Přečtěte si také: Nejhorší vejce ze supermarketu: Češi je snídají každý den a ani neví, co je s nimi špatně Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://extrafit.cz/vyhlasujeme-nejhorsi-jarni-halenku-pro-zeny-nad-60-vypada-nevinne-ale-ramena-v-ni-pusobi-o-2-cisla-sirsi/, https://zena.aktualne.cz/moda-a-krasa/letni-outfity-ktere-opticky-zjemni-siroka-ramena-a-dodaji-vasemu-stylu-zensky-puvab, https://www.extrainspirace.cz/tohle-je-nejhorsi-strih-halenky-pro-seniorky-60-porad-ho-nosi-a-vubec-nevi-ze-si-pridaji-10-let/, https://www.tiscali.cz/ani-tunika-ani-halenka-tenhle-hit-ze-zahranici-cesky-po-padesatce-zestihli-o-5-kg-v-ramenou-699388, https://www.lifee.cz/jak-se-oblekat-po-50-stylistka-vam-na-ceskych-hvezdach-ukaze-co-vam-bude-sluset-i-cemu-se-vyhnout-87015, https://www.rezna.cz/jak-nakreslit-raglanovy-rukav/