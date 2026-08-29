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Za Husáka stál pár Kčs a nosil ho do školy každý žák. Dnes za něj sběratelé z Německa platí až 1 000 Kč

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Skoro každá domácnost má někde zastrčenou krabici nebo šuplík, kam roky nikdo […]
Za Husáka stál pár Kčs a nosil ho do školy každý žák. Dnes za něj sběratelé z Německa platí až 1 000 Kč

Za Husáka stál pár Kčs a nosil ho do školy každý žák. Dnes za něj sběratelé z Německa platí až 1 000 Kč

Zdroj: Extrafit.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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