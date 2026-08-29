Nekupujte bujon v kostce plný glutamátu. Tuhle náhradu uděláte ze zbytků zeleniny skoro zadarmo

Když do polévky nebo omáčky chybí ta správná plnost, většina lidí sáhne po kostce z obchodu. Přitom stejnou službu udělá základ, který si připravíte sami z věcí, co byste jinak vyhodili. Chce to jen trochu zvyku, hrnec a kousek místa v mrazáku.
Za co u kostky ve skutečnosti platíte
Kostka slibuje sytou chuť masa nebo zeleniny, ale její složení je překvapivě chudé. Většinu hmotnosti tvoří sůl, u řady výrobků klidně přes polovinu. Zhruba pětinu pak zabírá tuk a bývá to nejčastěji levný palmový nebo ztužený rostlinný. Chuť, kvůli které si kostku vlastně kupujeme, obstarají hlavně zvýrazňovače, mezi nimi glutaman sodný známý jako éčko E 621. Samotné zeleniny nebo masa v ní najdete jen pár procent.
Když si základ do polévky uvaříte doma, tohle všechno máte pod kontrolou. Víte přesně, co do hrnce přišlo, a hlavně si sami řídíte, kolik v něm bude soli.
Přečtěte si také: Tenhle olej nikdy nelijte na rozpálenou pánev. Většina Čechů to dělá a netuší, co tím způsobí Nevyhazujte odřezky, začněte je schovávat
Tajemství levné domácí náhrady je jednoduché. Při každém čištění zeleniny odkládejte stranou slupky, okrajové kousky a povadlé zbytky, které obvykle skončí v koši. Nasbírané kousky vydrží v lednici pár dní, a když je dáte do mrazáku, počkají klidně několik měsíců, než jich budete mít na plný hrnec.
Hodí se hned několik druhů odřezků:
slupky z mrkve a petržele; okrojené konce celeru; vnější listy a kořínky pórku nebo košťál z brokolice; cibule i se suchou slupkou, která dodá vývaru pěknou zlatavou barvu; osamělé stonky bylinek, které vám vadnou v lednici.
Jediná podmínka je, aby nic nebylo nahnilé a všechno bylo předem pořádně omyté.
Přečtěte si také: Za socialismu ho měl v kuchyni každý druhý Čechoslovák, dnes končí na skládkách. Sběratelé za něj dají až 45 000 Kč Jak z nasbíraných zbytků uvařit základ
Nasbírané odřezky nejdřív posekejte nadrobno, protože z menších kousků se chuť do vody uvolní rychleji a ve větší míře. Zalijte je studenou vodou, přiveďte skoro k varu a pak plamen stáhněte tak, aby hladina jen líně probublávala. Po zhruba 30 až 45 minutách má voda barvu i vůni hotového vývaru.
Solte až úplně na konec. Osolená voda si ze zeleniny vytáhne podstatně méně chuti, proto jí dopřejte celou dobu vaření bez soli a přisolte ji, teprve až bude vývar hotový. Nakonec obsah sceďte a vyvařenou zeleninu už můžete vyhodit, protože všechno dobré odevzdala do vývaru.
Kdo chce opravdovou náhradu kostky, má dvě cesty. Buď scezený vývar prudce zredukuje na hustý koncentrát, nebo uvařenou zeleninu rovnou rozmixuje s trochou soli a koření na mazlavou pastu.
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Hotový vývar vydrží v lednici pět až sedm dní. Na delší skladování ho nalijte do formiček na led a zmrazte. Pak si stačí hodit jednu kostičku rovnou do hrnce, úplně stejně jako tu kupovanou. Hustou slanou pastu rozdělte do čistých sklenic a po otevření ji držte v chladu.
Hotový vývar vydrží v lednici několik dní a po zmrazení do kostiček poslouží kdykoliv později. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Skoro zadarmo a přesně podle vaší chuti
Největší kouzlo celého postupu je v ceně. Suroviny by jinak putovaly do odpadu, takže vás vlastní bujon v podstatě nic nestojí, zaplatíte jen energii na vaření. K tomu jeden příjemný bonus. Pokaždé chutná o něco jinak podle toho, co zrovna zbylo, a nikdy v něm nebude nic, co byste tam mít nechtěli.
Zdroje: https://www.denik.cz/gastronomie/domaci-bujon-recept.html, https://zachranjidlo.cz/recepty/vyvar-ze-zeleninovych-zbytku/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/zeleninovy-vyvar-navod/, https://www.vitalia.cz/clanky/test-hovezich-bujonu-zaklad-je-sul-petina-tuk/, https://fresh.iprima.cz/domaci-zeleninovy-bujon-pohotovostni-dochucovadlo-ve-sklenici-441496