Nokia ukázala telefon, který vydrží 40 dní bez nabíjení a ještě dobije váš smartphone. Stojí asi 750 korun

Čtyřicet dní bez nabíječky. Ne týden, ne dva, čtyřicet dní v pohotovostním režimu, a když vám dojde šťáva ve smartphonu, připojíte kabel a Nokia 300 Charge mu přelije část své energie. To celé za cenu, která se podle veřejně dostupných zahraničních listingů pohybuje kolem 750 korun. Jak je to možné? Žádná magie. HMD vzalo extrémně jednoduchý hardware (2,4palcový displej, systém S30+, pouhé 4 MB RAM, 4 MB úložiště a čip Unisoc SC6531E) a napojilo ho na baterii s kapacitou 3 700 mAh, kterou sama firma označuje za největší, jakou kdy do svého tlačítkového telefonu dala. Telefon zvládá pouze 2G sítě (GSM 900/1800), neběží na něm žádné náročné aplikace a displej má rozlišení QVGA. Výsledkem je zařízení, které spotřebovává tak málo energie, že výrobcem uváděná výdrž až 40 dní v pohotovostním režimu je při použití se dvěma SIM kartami skutečně možná. A režim powerbanky? Stisknutím tlačítka aktivujete 10W reverzní nabíjení, přibalený kabel 4v1 připojíte ke smartphonu a Nokia začne odevzdávat část své energie. Není to bezdrátové řešení ani MagSafe, je to prostý kabel a přenos energie z jednoho telefonu do druhého.
Kolik přesně stojí a kde se dá koupit
Cena vychází z veřejně dohledatelných cen na jihoasijských tržištích. Na filipínském Shopee v oficiálním
Nokia Mobile Flagship Store stojí Nokia 300 Power Bank (jak se telefon na tamním trhu jmenuje) 1 990 PHP. V malajsijském listingu je cena přibližně 152,90 MYR. Při přepočtu kurzem ČNB z 25. srpna 2026 to dává rozpětí zhruba 666 až 781 Kč. Orientační střed? Právě kolem 750 korun.
Oficiální český prodej zatím HMD veřejně nepotvrdilo. V české sekci webu HMD je ale model Nokia 300 Charge TA-1773 evidovaný v prohlášení o shodě, což naznačuje administrativní připravenost pro evropský trh. Kdy a jestli se telefon objeví v českých e-shopech, zůstává otevřené. Objednat ho přímo z filipínského či malajsijského Shopee do Česka není bez přeposílací služby úplně triviální.
Co dostanete, a co ne
Za cenu jednoho většího oběda v Praze dostanete:
Baterii 3 700 mAh s vyměnitelným akumulátorem; v době, kdy většina smartphonů má baterii zalepenou uvnitř, je to praktický bonus pro dlouhodobou zálohu Režim powerbanky s 10W reverzním nabíjením a kabelem 4v1 v balení Dual Mini SIM a 2G konektivitu (GSM 900/1800) MicroSD slot do 32 GB, USB-C, 3,5mm jack a silnou svítilnu QVGA fotoaparát, tedy kvalitu, kterou byste čekali spíš od telefonu z doby před nástupem dnešních smartphonů
Co nedostanete: Android, LTE, 5G, Wi-Fi, aplikace, kvalitní fotoaparát ani velkou obrazovku. Systém S30+ je uzavřený systém pro volání, SMS a základní funkce. Kapacita 4 MB RAM a 4 MB úložiště mluví za vše.
Důležitá poznámka ke specifikacím:
HMD na oficiálním webu uvádí 40 dní pohotovostní doby a 10W reverzní nabíjení. Na marketplace listinzích v Asii se u téhož telefonu objevuje 45 dní a 5W. Držíme se oficiálních čísel výrobce. Jak si stojí vedle ostatních
Abychom zasadili Nokii 300 Charge do kontextu, podívali jsme se na aktuální portfolio HMD:
Model Baterie Pohotovostní doba Reverzní nabíjení Nokia 300 Charge 3 700 mAh až 40 dní ano, 10W Nokia 110 Power 1 750 mAh až 15 dní ne Nokia 235 4G 2nd Ed. 1 450 mAh až 12 dní ne HMD 101 1 000 mAh až 10 dní ne HMD Aura (smartphone) 5 000 mAh až 3 dny ne
Nokia 300 Charge má 2,1× větší baterii než Nokia 110 Power a 3,7× větší než HMD 101. Přitom právě HMD Aura ukazuje, proč výdrž tlačítkového telefonu a smartphonu nelze srovnávat přímo: smartphone s o třetinu větší baterií může vydržet výrazně kratší dobu. Rozdíl nedělá jen kapacita článku, ale především to, jakou spotřebu má celé zařízení.
Jako powerbanka má Nokia 300 Charge jedno zásadní omezení. Její baterie s kapacitou 3 700 mAh je menší, než jakou mají baterie většiny dnešních smartphonů (běžně kolem 5 000 mAh). Nečekejte, že váš iPhone nebo Samsung dobije z nuly na sto procent. Reálně jde o jednorázové nouzové přilití energie, tedy několik desítek procent, které vám může umožnit zavolat si taxi nebo najít cestu domů.
Funguje vůbec 2G v Česku?
Tohle je klíčová otázka pro každého, kdo by Nokii 300 Charge chtěl používat na českém území. Odpověď zní: dnes ano, ale s výhradami do budoucna.
Všichni tři čeští operátoři stále provozují 2G sítě. T-Mobile uvádí pokrytí 2G/GSM pro 99,98 % populace. O2 na své mapě pokrytí stále zobrazuje 2G vrstvu. Vodafone výslovně zmiňuje volání ve své 2G síti a 2G slouží i jako hlasový fallback při přepojení z LTE či 5G. Pro volání a SMS tedy Nokia 300 Charge v Česku funguje.
Jenže nad 2G visí otazník. Český telekomunikační úřad už v prosinci 2021 stanovil podmínku, podle které musí operátoři udržovat 2G minimálně do roku 2028, pokud podíl uživatelů této technologie neklesne pod 5 %. Co bude potom, nikdo přesně neví. Kdo hledá záložní telefon na příštích deset let, musí s tímto rizikem počítat.
Pro koho to dává smysl
Nokia 300 Charge není levný zabiják smartphonů. Je to záložní komunikační nástroj s bonusem v podobě nouzové powerbanky a silné svítilny. Smysl dává v autě, na chatě, v krizovém batohu, na festivalu, při výpadku proudu; všude tam, kde potřebujete mít jistotu, že se dovoláte, i když hlavní telefon dávno zhasl. Vyměnitelná baterie znamená, že za pár let nemusíte kupovat nový telefon, ale můžete vyměnit samotný akumulátor.
Za 750 korun je to pojistka, která se vejde do kapsy bundy a až čtyřicet dní čeká, až ji budete potřebovat.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman