Nejhorší tavený sýr z českých supermarketů. Češi ho mažou na pečivo i dětem a netuší, co je uvnitř

Roztíratelný taveňák patří k nejrychlejším svačinám u nás. Namažete ho na rohlík, přidáte dětem do krabičky do školy a je hotovo. Málokdo se přitom podívá na složení a ještě míň lidí tuší, že se pod jedním víčkem může skrývat něco úplně jiného než sýr. Podle dostupných odhadů snědí Češi kolem dvou kilogramů taveného sýra ročně, takže o tom, co v něm vlastně je, stojí za to vědět víc.
Co se ve skutečnosti skrývá pod víčkem
Tavený sýr vzniká tak, že se přírodní sýry rozehřejí a spojí pomocí takzvaných tavicích solí. Právě ony dělají hmotu roztíratelnou a prodlužují její trvanlivost. Nejčastěji jde o fosforečnany a soli kyseliny citronové, na obalu je najdete schované pod éčky. K tomu se přidává voda, někdy máslo, smetana nebo sušené mléko, sůl a dochucovadla.
Sama přítomnost éček ještě nic zlého neznamená. Podle Společnosti pro výživu nejsou tavicí soli v běžném množství pro zdravého člověka žádným strašákem a i vápník se z taveného sýra vstřebá jen o něco hůř než z mléka. Potíž nastává spíš ve chvíli, kdy se z taveňáku stane každodenní základ jídelníčku.
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Tavicí soli s sebou nesou víc sodíku a fosforu. Když je ve stravě dlouhodobě víc fosforu než vápníku, tělo vápník hůř ukládá a u citlivých skupin ho může začít brát zpět z kostí a zubů. Nejcitlivější jsou v tomhle ohledu děti, jejichž kostra se teprve staví. Míra tohoto rizika je mezi odborníky sporná a část z nich připomíná, že samotný poměr fosforu a vápníku spolehlivým ukazatelem není.
Právě proto výživoví poradci malým dětem pravidelné mazání taveňáku nedoporučují a berou ho jako občasné zpestření jídelníčku. Do školní krabičky se hodí víc přírodní sýr nebo tvarohová pomazánka, které dodají víc vápníku i bílkovin.
Svoji roli hrají i sůl a tuk. Taveňáky bývají slané a tučnější druhy mají hodně nasycených mastných kyselin, které zvedají hladinu cholesterolu. Platí u nich jednoduché vodítko, podle kterého čím jemnější a krémovější chuť, tím obvykle víc tuku.
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Tady přichází ta nejzrádnější část celého regálu. Vedle pravých tavených sýrů totiž leží i výrobky, které vypadají téměř identicky, jenže sýrem už nejsou. Jakmile výrobce nahradí mléčný tuk rostlinným, nesmí produkt nazvat tavený sýr a na obalu se objeví označení jako tavený výrobek nebo sýrový výrobek.
Rozdíl je přitom zásadní a lehce se přehlédne, protože krabička vypadá skoro k nerozeznání. Takové napodobeniny stojí na rostlinném tuku, často i na škrobu a menším podílu skutečného sýra. Kdo tedy dětem maže levnou variantu a nezkontroluje složení, může jim místo sýra klidně servírovat jeho levnější imitaci.
U napodobenin stojí na obalu místo taveného sýra označení tavený nebo sýrový výrobek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak v obchodě vybrat ten lepší kus
Nejlepší obranou je otočit krabičku a přečíst si pár řádků. Vyplatí se sledovat čtyři věci, které o kvalitě řeknou nejvíc:
Přečtěte si také: Tenhle módní trik zná každá Francouzka 60+. Ubere vám během 2 minut i 10 let v obličeji Název. Hledejte na obalu spojení tavený sýr, protože označení tavený výrobek nebo sýrový výrobek prozradí napodobeninu. První složka ve výčtu. Kvalitnější kousky mají na začátku sýr, smetanu nebo mléko, zatímco ty slabší vodu. Druh tavicích solí. Citráty bývají příznivější než fosfáty a bio výrobky fosfáty používat nesmějí. Tučnost. Pro běžnou svačinu je rozumnější sáhnout po variantě zhruba do 30 procent tuku v sušině.
Který konkrétní taveňák dopadá v porovnáních složení lépe a který hůř, si můžete přečíst ve zdrojích pod článkem. A pokud chcete mít úplnou jistotu, nejjednodušší volbou zůstává obyčejný přírodní sýr, cottage nebo tvaroh, u kterých přesně víte, co jíte.
Zdroje: https://www.vitalia.cz/clanky/myty-o-tavenych-syrech/, https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1732, https://www.fitbee.cz/blog/taveny-syr-detem-spise-skodi-obsahuje-fosfor-a-sodik/, https://www.prozeny.cz/clanek/zdrave-a-plne-mleka-hledali-jsme-pravdu-o-tavenych-syrech-16186, https://imnam.cz/tavene-syry-5-duvodu-proc-je-nejist/, https://www.vyzivaspol.cz/vyziva-a-potraviny-myty-a-realita/myty-o-tavenych-syrech/