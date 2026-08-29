Kvete 8 týdnů v kuse a motýly přitahuje jako magnet. Trvalka, kterou v Česku téměř nikdo nesází, přitom roste sama

Představte si trvalku, která od června do září postupně otevírá desítky teplých úborů v odstínech medu, mědi a tmavého vína, přitahuje motýly i čmeláky a v českém mrazu přežívá bez přikrývání. Záplevák tohle všechno zvládá. Přesto zůstává v tuzemských záhonech okrajovou volbou, a hlavní překážka neleží v pěstitelské náročnosti, ale v jeho pověsti. Český spolek perenářů ho už v roce 2010 zvolil
Trvalkou sezóny, odborníci ho doporučovali v rozhlasových poradnách, jenže mimo zahradnickou bublinu se nikdy pořádně neprosadil. Proč kvete osm týdnů a déle: anatomie nekonečné sezóny
Dlouhý květ zápleváku nemá nic společného s marketingovým přikrášlením. Větvené lodyhy nesou množství poupat, která se otevírají postupně; zatímco spodní úbory už odkvétají, horní teprve nasazují. Odstraňováním uvadlých hlávek navíc rostlinu přimějete k opakovanému nasazení dalších květů. U kultivaru „Sahin’s Early Flowerer“
Royal Horticultural Society dokumentuje kvetení od června do září, tedy zhruba dvanáct až čtrnáct týdnů. Osm týdnů tak představuje spíš konzervativní spodní odhad.
Tajemství spočívá i v samotné stavbě květu. Každý úbor obsahuje množství drobných diskových kvítků uspořádaných na vyklenutém středu, které se rozvíjejí od okraje ke středu. Jeden „květ“ tak ve skutečnosti kvete několik dní a celá větvená lodyha drží barvu týdny. Výsledek: záhon s pěti šesti trsy zápleváku působí od poloviny léta do začátku podzimu jako nepřetržitě žhnoucí ohnisko.
Magnet na opylovače, který zvládne české mrazy pod minus dvacet
Otevřená architektura úboru dělá ze zápleváku jednu z nejnavštěvovanějších pozdně letních trvalek pro hmyz. V tříletém srovnávacím testu amerického
Mt. Cuba Center nasbíral druh Helenium autumnale 162 zaznamenaných návštěv opylovačů, nejvíc ze všech sledovaných zápleváků. Motýli, včely medonosné i samotářky, pestřenky; všichni nacházejí v pozdním létě na zápleváku snadno dostupný nektar právě v období, kdy řada jiných trvalek už slábne.
Co se zimní odolnosti týče, obavy jsou zbytečné. NC State Extension řadí druh do mrazových zón 3a–8b, britská RHS přiděluje kultivarům stupeň H7, tedy odolnost pod minus dvacet stupňů Celsia. V praxi to znamená, že záplevák bez problémů přečká i nejdrsnější české zimy, ať už na Vysočině, nebo v Podkrkonoší. Žádné balení, žádný chvojkový zákrov.
Jediná podmínka, kterou rostlina opravdu vyžaduje, je dostatek slunce a půda, která úplně nevysychá. Plné slunce, živnější a propustná zemina, v letních vedrech občasná zálivka. Vyšší odrůdy kolem 120 cm občas ocení oporu. Jednou za dva až pět let prospěje dělení trsů, aby porost neřídl ze středu. To je celý seznam povinností.
Které kultivary vybrat: od kompaktních trpaslíků po klasické obry
Sortiment zápleváků se za poslední dekádu výrazně proměnil. Poslední trial RHS (2022–2025) ukázal, že některé moderní odrůdy překonávají staré favority; třeba slavná „Moerheim Beauty“ měla kratší efektní sezónu a vyšší nároky na údržbu než řada novinek.
Kategorie Kultivar Výška Barva Poznámka Kompaktní Mariachi „Salsa“ / „Ranchera“ cca 50 cm červenooranžová ideální pro menší záhony a nádoby Středně vysoký, dlouhokvetoucí „Sahin’s Early Flowerer“ cca 100 cm proměnlivá žlutá–oranžová–červená červen–září, skvělý pro začátečníky Suchovzdornější „Kanaria“, „Zimbelstern“ 80–100 cm žlutá / žlutočervená Mt. Cuba je vyzdvihla pro výkon v sušší půdě Klasický vysoký „Helena Gold“, „Helena Red Shades“ 90–120 cm čistě žlutá / tmavě červená mohutný pozdně letní efekt
Pro malou městskou zahradu podle nás nejlépe poslouží kompaktní série Mariachi. Kdo chce maximální délku sezóny, sáhne po „Sahin’s Early Flowerer“. A kdo hospodaří s vodou a nechce zálivku řešit každý druhý den, vyzkouší „Kanaria“ nebo „Zimbelstern“.
Kde zápleváky v Česku koupíte a s čím je v záhonu kombinovat
Záplevák rozhodně nepatří mezi sběratelské rarity dostupné jen přes zahraniční katalogy. Specializované české školky, FLOS, Lukon i Montano, vedou hned několik odrůd skladem, expedice obvykle startuje v dubnu. A kdo preferuje nákup v kamenném obchodě, najde zápleváky i v hobby řetězci OBI pod vlastní značkou GROW by OBI.
Při komponování záhonu se záplevák skvěle doplňuje s okrasnými travami, které jeho teplé tóny rámují vzdušnou texturou. Osvědčené kombinace zahrnují agastache, monardy, denivky, podzimní astry, zlatobýly a echinacey. Český odborný zpravodaj z roku 2010 přidává krásnoočko, penstemon a dochan. Logika pro celosezónní efekt: před záplevák umístěte nižší, dříve kvetoucí druhy, vedle něj a za něj trávy a pozdní astry, které převezmou štafetu do října.
Proč záplevák zůstává přehlíženou hvězdou českých záhonů
Největší brzdou zápleváku je paradoxně jeho české jméno. Už v rozhlasové poradně Českého rozhlasu Dvojka zaznělo, že název působí „nevlídně“, a odborný zpravodaj Florenium ho přímo označil za „hanlivě“ znějící. Anglické sneezeweed na tom přitom o moc lépe nemá; vzniklo z historického využití sušených částí rostliny do šňupací směsi, s žádnou alergií nesouvisí. Vedle líbivých jmen jako echinacea, rudbekie nebo levandule prostě záplevák v regálu prohrává ještě dřív, než si ho zákazník přečte na visačce.
Přidejte k tomu trend posledních let, který zvýhodňuje suchomilné štěrkové výsadby, a záplevák, jenž preferuje vlhčí stanoviště, vypadá jako relikt z jiné éry. Jenže moderní hybridy tuhle slabinu postupně stírají a v husté skupinové výsadbě navíc rostlina zacloní půdu natolik, že po prvním až druhém roce výrazně omezí klíčení plevelů.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák