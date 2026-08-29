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Kvete 8 týdnů v kuse a motýly přitahuje jako magnet. Trvalka, kterou v Česku téměř nikdo nesází, přitom roste sama

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Záplevák (Helenium) dokáže záhon zaplavit barvou na dva měsíce, a přitom ho v českých zahradách potkáte jen výjimečně.
Kvete 8 týdnů v kuse a motýly přitahuje jako magnet. Trvalka, kterou v Česku téměř nikdo nesází, přitom roste sama

Kvete 8 týdnů v kuse a motýly přitahuje jako magnet. Trvalka, kterou v Česku téměř nikdo nesází, přitom roste sama

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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