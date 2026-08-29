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Češi netuší, že za tohle na dálnici hrozí pokuta až 5 000 Kč. Dělá to přitom skoro každý řidič

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Znáte to. Naskočíte na dálnici, zařadíte se doprostřed nebo rovnou do levého […]
Češi netuší, že za tohle na dálnici hrozí pokuta až 5 000 Kč. Dělá to přitom skoro každý řidič

Češi netuší, že za tohle na dálnici hrozí pokuta až 5 000 Kč. Dělá to přitom skoro každý řidič

Zdroj: -
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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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