Rajčatům stačí odstranit 2 listy a dozrají rychleji. Většina zahrádkářů jich ale utrhne příliš a úrodu tím zničí

Každý rok se na zahradnických fórech i v sousedských debatách opakuje stejný scénář. Zahrádkář vidí tucty zelených plodů, které odmítají zčervenat, a sáhne po nůžkách. Odřízne list za listem, protože „rajčata potřebují slunce“. Jenže právě tímto radikálním obnažením rostliny spouští řetězec problémů, od slunečního úžehu po kolaps zásobování plodů cukry. Fyziologie rajčete totiž funguje jinak, než napovídá selský rozum: listy v bezprostřední blízkosti hroznů jsou hlavním zdrojem energie pro dozrávání. Experiment publikovaný v odborném časopise
Horticulture Journal prokázal, že asimiláty z listu těsně pod hroznem putují do plodů v řádu desítek minut. Odstranit tyto listy znamená odříznout rajčata od jejich „cukrovaru“ přesně ve chvíli, kdy ho nejvíc potřebují. Proč listy kolem hroznů rozhodují o chuti i dozrávání
Rajče funguje na principu zdroj–spotřebič. Listy vyrábějí cukry fotosyntézou a posílají je do nejbližších plodů. Čím blíž list k hroznu, tím víc energie do něj směřuje; příspěvek listů bočního výhonu k zásobování plodů se podle měření pohyboval mezi 44 a 80 procenty v závislosti na pozici. Studie
Wageningen University ověřovala, co se stane při snížení počtu listů mezi hrozny ze tří na dva. Podíl asimilátů mířících do plodů skutečně vzrostl, ovšem s podmínkou: celková listová plocha rostliny musela zůstat dostatečná. Jakmile klesla pod kritickou mez, biomasa plodů se zmenšila a efekt se vytratil.
Právě tady se láme chleba. Šetrné odebrání jednoho spodního listu je jiný zásah než plošné „oholení“ stonku do výšky očí. Při silné defoliaci, třeba při ztrátě osmdesáti procent zdrojové plochy, se přepíší vnitřní priority rostliny. Místo zásobování plodů začne přesměrovávat energii do mladých lístků, aby obnovila svou schopnost přežít. Dozrávání se paradoxně zpomalí.
Sluneční úžeh: skrytá hrozba obnažených plodů
Odkryté rajče na přímém slunci vypadá jako ideální kandidát na rychlé dozrání. Ve skutečnosti hrozí sluneční úžeh. Na straně plodu obrácené ke slunci se objeví velké bělavé až nažloutlé puchýřnaté plochy, které postupně přecházejí do hnědých kožovitých skvrn. Takový plod je znehodnocený a patří na kompost.
Rozpoznat úžeh od chorob pomáhá jednoduchý klíč:
Sluneční úžeh – světlé, kožovité plochy na osluněné straně, bez plísňového povlaku. Černá plíseň – sametový tmavý porost na povrchu. Plíseň bramborová – poškození častěji u kalichu a horní části plodu, odlišný vzhled.
Podle
UC Statewide IPM Program je nejúčinnější prevencí zachování dostatečného listového krytu nad plody. Spálené kusy je třeba ihned odstranit, aby nelákaly škůdce a sekundární infekce. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Které zásahy koncem léta opravdu urychlí sklizeň
Místo agresivního odlistění existuje trojice cílených kroků, které dozrávání pozdních plodů skutečně podpoří:
Zaštípnutí vrcholu – u tyčkových (indeterminantních) odrůd se koncem srpna ustřihne rostoucí špička dva listy nad posledním hroznem. Rostlina přestane investovat do dalšího prodlužování a soustředí síly na stávající plody. Odstranění nových květů a drobných plodů – čtyři až šest týdnů před průměrným prvním podzimním mrazem se odstraní všechny čerstvé květy a miniaturní plůdky, které by stejně nestihly dozrát. U velkoplodých odrůd v chladnějších oblastech to vychází orientačně na polovinu srpna. Hygienické pročištění spodku – průběžně odebírat listy v dolních 15 až 30 centimetrech, zejména ty, které se dotýkají půdy, žloutnou nebo nesou stopy chorob. Maximálně třetina celkového olistění najednou.
Klíčový rozdíl mezi tyčkovými a keříčkovými rajčaty: u determinantních odrůd se nad prvním květenstvím zásadně neřeže, protože každý výhon nese budoucí plody. Zaštipování zálistků pod prvním květenstvím je v pořádku, výš už znamená přímou ztrátu úrody.
Pravidlo „dole čistit, nahoře krýt“ jako pojistka proti chybám
Zapamatovatelná poučka pro celou sezónu zní jednoduše: spodní patro průběžně pročišťovat kvůli proudění vzduchu a hygieně, list u nejnižšího hroznu a vše nad ním ponechat. Koncem vegetace raději zastavit vrchol a vytrhat nové květy, než odhalovat horní plodovou zónu.
Při samotném řezu záleží na technice. Malé měkké zálistky lze vylomit prsty čistým pohybem, silnější listy a pletiva je bezpečnější odstřihnout ostrými, dezinfikovanými nůžkami těsně u stonku. Zásah provádějte za sucha, ideálně ráno, a nenechávejte potrhané pahýly ani roztřepené rány, protože každé poškození je vstupní branou pro patogeny. Iowa State University Extension dokonce doporučuje dezinfikovat ruce i nářadí, zvláště pokud pěstitel manipuluje s tabákem, aby se nešířil virus tabákové mozaiky.
Co dělat, když už jste rajčata příliš obnažili
Pokud už k přehnanému řezu došlo, okamžitě zastavte jakékoli další zásahy. Udržujte rovnoměrnou zálivku a výživu, aby si rostlina podržela zbývající listovou plochu a případně vytvořila nové krytí. Spálené plody odstraňte, nezotaví se. Zaštípněte vrchol a odeberte nové květy, ať rostlina směřuje zbylou energii do plodů, které mají šanci dozrát. Pokud zůstal zdravý vrchol a část horního olistění, část úrody se ještě zachránit dá.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková