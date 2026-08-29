Reklama
4 min
Němci přišli na geniální způsob, jak zachránit důchodový systém. Z tohoto by se mohlo Česko poučitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Německo řeší stejnou demografickou past jako Česko. Na jednoho penzistu připadá čím […]
Němci přišli na geniální způsob, jak zachránit důchodový systém. Z tohoto by se mohlo Česko poučit
Zdroj: Spotřebitelov.cz
Reklama
Konečně dobrá zpráva pro české důchody: díky této revoluci můžou lidé v penzi mít i o milion Kč více
Spoření na stáří má v Česku pověst něčeho, co se skoro nevyplatí. […]
Mění se superdávka pro seniory. Většina zatím vůbec neví, jak se jich to dotkne
Od letošního října platí pro takzvanou superdávku nová pravidla a týkají se […]
Češi vůbec netuší, o kolik se jim sníží důchod, když rok před odchodem nepracují. Může je to stát i 5 112 Kč
Poslední rok před penzí stráví v evidenci úřadu práce velká část lidí. […]
Prodáváte pole? Vláda chystá nový zákon (2026), Češi svůj pozemek už možná neprodají, komu chtějí
Zdědili jste kus pole po rodičích a pronajímáte ho místnímu zemědělci? Nebo […]
Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
Nokia ukázala telefon, který vydrží 40 dní bez nabíjení a ještě dobije váš smartphone. Stojí asi 750 korun
Mobify.cz
dnes, 04:03
5 min
Češi by chtěli konec střídání času. EU 2026 konečně rozhodla, jak to bude, a většina to ani neví
Zodpovime.cz
dnes, 04:03
4 min
Bankomaty v Česku teď začaly vydávat novou bankovku. Můžete ji vybrat i vy
PrimaProstor.cz
dnes, 04:03
4 min
Nevyhazujte tuhle starou čajovou soupravu po babičce. Na aukci za ni sběratelé dají i 30 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:01
3 min
Ve jménu míru zničili tropický ráj. Mezinárodní den proti jaderným zkouškám připomíná temnou kapitolu poválečné doby
NESPECHEJ.cz
dnes, 04:00
4 min
Reklama
Kvete 8 týdnů v kuse a motýly přitahuje jako magnet. Trvalka, kterou v Česku téměř nikdo nesází, přitom roste sama
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
4 min
Rajčatům stačí odstranit 2 listy a dozrají rychleji. Většina zahrádkářů jich ale utrhne příliš a úrodu tím zničí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
4 min
15x vyšší než Niagara, přesto unikl objevení do roku 1933. Vodopád skrývala stolová hora, na kterou nikdo nevystoupil
VědaŽivě.cz
dnes, 04:00
4 min
Švýcarský kanton uzavřel alpský průsmyk pro veřejnost. Na silnici smí jen auta za miliony, vstupné stojí 260 000 Kč
VědaŽivě.cz
dnes, 04:00
4 min
Kilogram stojí víc než maso a roste v každém českém lese. Většina houbařů kolem ní projde, aniž by si jí všimla
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
4 min
Reklama
Ze státního důchodu vyjdou senioři jen ve 4 zemích Evropy: Češi si stěžovat nemůžou, jsou na tom líp než Němci
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:00
4 min
Stát rozjel novou vlnu podpory (2026): Až 750 000 Kč na byt, úroky za vás platí někdo jiný
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:59
3 min
Pamatujete Hrubce z Poldy? Dnes žije „na hřbitově“ a důchod by mu prý nestačil ani na máslo
Žena.cz
dnes, 03:59
„Almužna místo důstojnosti,“ zní o valorizaci 2027. Senioři si za ni koupí maximálně máslo, chleba a plato vajec
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:58
4 min
Ani smetana, ani majonéza. Do zelného salátu patří 1 tekutina, kterou Chorvati používají po generace
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:57
3 min
Reklama
Juchelka sáhne nezaměstnaným na peníze: Lidé bez práce dostanou měsíčně až o 10 000 Kč méně
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:57
3 min
Až 3 ze 4 domácností s nárokem nežádají o příspěvek na bydlení. Zbytečně přicházejí o tisíce
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:57
3 min
Zapomenutý trik československých seniorek na husté vlasy. Stojí 40 korun a mladé Češky už ho vůbec neznají
ExtraInspirace
dnes, 03:55
2 min
Češi přestávají kupovat čajové sáčky. Nahrazují je 1 věcí, díky které má čaj plnou chuť a stojí zlomek
Extrafit.cz
dnes, 03:48
4 min
Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim nádobí ztrácí lesk
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:42
3 min
Reklama
Tohle měl v garáži každý Čechoslovák. Dnes za to sběratelé dají klidně i 50 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 03:40
4 min
Zkušený pilot odhaluje: tohle by měl mít v letadle každý cestující. Může to hodně pomoct, ale většina lidí to přehlíží
Outdoor tipy
dnes, 03:38
3 min
Češi netuší, že za tohle na dálnici hrozí pokuta až 5 000 Kč. Dělá to přitom skoro každý řidič
PrimaProstor.cz
dnes, 03:36
3 min
Čeští důchodci berou od ledna víc. V průměru o 668 Kč měsíčně, někteří i přes 1 000 Kč
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:34
3 min
Nekupujte bujon v kostce plný glutamátu. Tuhle náhradu uděláte ze zbytků zeleniny skoro zadarmo
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:32
3 min
Reklama
Vědma právě zveřejnila velký horoskop na září pro všechna znamení. Svému osudu nikdo neunikne
FAJNTIP.cz
dnes, 03:30
4 min
Australský premiér pobouřil vtipem o „melounech“ japonské premiérky
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
„Ochranka radost neměla.“ Ukrajinka se zakrvácenou vlajkou se dostala až k Zelenskému
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Přichází nejnebezpečnější doba na silnicích. Co říká expert na vybržděného kamioňáka?
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Nejhorší tavený sýr z českých supermarketů. Češi ho mažou na pečivo i dětem a netuší, co je uvnitř
ExtraInspirace
dnes, 03:27
3 min
Reklama
Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte v lednici. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim tak rychle měkne
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:24
4 min
Kolik dostane kuchařka ve školce za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:22
3 min
Za Husáka stál pár Kčs a nosil ho do školy každý žák. Dnes za něj sběratelé z Německa platí až 1 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 03:11
4 min
Stylistka varuje české seniorky: tyhle halenky hned vyhoďte. Opticky vám přidávají 5 kg v ramenou
ExtraInspirace
dnes, 03:04
3 min
Němci přišli na geniální způsob, jak zachránit důchodový systém. Z tohoto by se mohlo Česko poučit
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:03
4 min
Reklama
Test znalostí o běžných surovinách: 12 otázek pouze na ano nebo ne ukáže, zda máte znalosti šéfkuchařů
Cooky.cz
dnes, 03:03
2 min
Konečně dobrá zpráva pro české důchody: díky této revoluci můžou lidé v penzi mít i o milion Kč více
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:00
4 min
Řecké lasagne po česku: Pastitsio s těstovinami, masovou omáčkou a bešamelem
Cooky.cz
dnes, 02:17
4 min
Česká stopa v záhadě zimních blesků: Větrné elektrárny mohou měnit podmínky pro vznik výbojů
Volty
dnes, 01:00
3 min
Přezrálé rajče do zavařeniny dát můžete, ale jedno jiné vám celou sklenici zničí. Pozná se na první pohled
Chalupáři-Zahrádkáři
28. 8. 2026, 21:56
2 min
Reklama
Reklama
Hra o zavření důležité ambasády. Macinka ji „posuzuje“, může ale dost tvrdě narazit
Bouřky udeřily mimořádnou silou. Kroupy zranily malé děti, místní něco takového nepamatují
Rodina trávila léto v pronajaté vile na Sicílii. Dvouletá holčička byla nalezena bez známek života
„Byla to extrémně riskantní akce.“ Expert mluví o záhadné cestě šéfa CIA do Ruska
Vědci zavřeli světlo do krabičky. Překvapivě se začalo chovat jako hmota
Reklama
Reklama