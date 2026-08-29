Kolik dostane kuchařka ve školce za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Postaví se k plotně dřív, než většina rodičů vůbec dorazí do práce. Do poledne stihne uvařit stovky obědů pro rozjívené školáky i tu nejmenší drobotinu ze školky, umýt hory nádobí a uklidit provoz do lesku. A za celý odpracovaný měsíc si domů přinese částku, u které se leckdo pozastaví. Kolik vlastně bere kuchařka ve školní jídelně a proč o tom pořád nikdo pořádně nemluví?
Co si kuchařka reálně přinese domů
Běžná kuchařka ve školní jídelně se nejčastěji řadí do páté platové třídy, zkušené vedoucí kuchařky mohou být i o něco výš. Pátá třída, do které patří většina žen u sporáku, znamená pro rok 2026 hrubý plat kolem 26 880 korun měsíčně. Po odečtení daní a povinného pojištění dorazí kuchařce na účet zhruba 22 300 korun čistého.
U začínajících kuchařek nebo v nižší třídě se výplata pohybuje ještě blíž minimální mzdě, která letos činí 22 400 korun hrubého. Za práci v horku, ve spěchu a s odpovědností za jídlo stovek dětí je to opravdu skromná odměna.
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Tady přichází zjištění, které mnoho lidí zaskočí. Samotný platový tarif, tedy základní tabulková složka platu, je u kuchařek tak nízký, že by sám o sobě na minimální mzdu nedosáhl. V páté platové třídě, kam běžná kuchařka spadá, se i po dubnovém navýšení drží jen kolem 21 670 korun hrubého. To je méně, než kolik letos musí ze zákona dostat každý zaměstnanec v zemi.
Do jaké třídy kuchařka spadá, určuje náročnost práce podle takzvaného katalogu prací. Platový stupeň se pak odvíjí od délky započitatelné praxe. I zkušená kuchařka se tak v tabulkách drží u dolní hranice.
Zaručený plat drží výplatu nad vodou
Že kuchařky nakonec neberou méně než pokladní v supermarketu, má na svědomí institut zaručeného platu. Zákoník práce stanoví nejnižší úroveň platu podle skupiny prací, do níž profese patří. Kuchařky se řadí do druhé skupiny a pro tu platí v roce 2026 zaručený plat 26 880 korun hrubého.
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Pokud je tabulkový tarif nižší, zaměstnavatel musí plat na tuto hranici dorovnat. Proto většina kuchařek reálně bere právě kolem zaručeného platu, i když jejich tarif v tabulce vypadá o několik tisíc korun níž.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Údaj (rok 2026) Částka Platový tarif kuchařky (5. platová třída) kolem 21 670 Kč hrubého Minimální mzda 22 400 Kč hrubého Zaručený plat (2. skupina prací) 26 880 Kč hrubého Čistá výplata běžné kuchařky zhruba 22 300 Kč Od dubna 2026 přidali, ale ne každý si polepšil
Od 1. dubna 2026 vláda platové tarify nepedagogických pracovníků, kam kuchařky patří, zvýšila. Jenže u velké části z nich se přidání na výplatě vůbec neprojevilo. Ministerstvo práce a sociálních věcí samo přiznává, že i po tomto zvýšení zůstávají stovky tarifů pod hranicí zaručeného platu.
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Když už někdo dostával plat dorovnaný na zaručenou úroveň, vyšší tarif mu na výplatní pásce žádné plus nepřinesl. V tabulkách se sice přiblížil skutečné výplatě, na účet ale kuchařce dorazí pořád stejně.
Vyšší platový tarif od dubna 2026 se u kuchařek s dorovnaným platem na výplatní pásce vůbec neprojevil. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Za peníze teď odpovídají obce a kraje
Novinkou roku 2026 je i to, kdo platy kuchařek a dalších nepedagogů vlastně platí. Tuhle povinnost stát pustil z rukou a přenechal ji zřizovatelům škol, nejčastěji městům a krajům. Jestli tedy kuchařka dostane něco nad zákonné minimum, rozhoduje dnes hlavně to, jak plnou má daná radnice pokladnu.
Ať už tedy kuchařka odpracuje celý měsíc u plotny sebepoctivěji, její výplata se pohybuje kolem hranice, kterou stát určil jako minimum přípustné. Za stovky uvařených obědů denně je to odměna, nad kterou se dá jen kroutit hlavou.
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Zdroje: https://jidelny.cz/zvyseni-platovych-tarifu-od-1-4-2026-dopad-na-nepedagogicke-pracovniky-ve-skolnich-jidelnach/, https://www.e15.cz/zvyseni-platu-statnich-zamestnancu-2026, https://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/vse-o-mzdach/zarucena-mzda/, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-zvyseni-platu-ve-verejnem-sektoru-od-1-dubna-2026