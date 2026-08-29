Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Kolik dostane kuchařka ve školce za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Postaví se k plotně dřív, než většina rodičů vůbec dorazí do práce. Do poledne stihne uvařit stovky obědů pro rozjívené školáky i tu nejmenší drobotinu ze školky, umýt hory nádobí...
Kolik dostane kuchařka ve školce za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Kolik dostane kuchařka ve školce za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Zdroj: Bruneta v kuchyni
Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim nádobí ztrácí lesk
Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim nádobí ztrácí lesk
Nekupujte bujon v kostce plný glutamátu. Tuhle náhradu uděláte ze zbytků zeleniny skoro zadarmo
Nekupujte bujon v kostce plný glutamátu. Tuhle náhradu uděláte ze zbytků zeleniny skoro zadarmo

Když do polévky nebo omáčky chybí ta správná plnost, většina lidí sáhne po kostce z obchodu. Přitom stejnou...

Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte v lednici. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim tak rychle měkne
Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte v lednici. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim tak rychle měkne

Znáte to. Koupíte pěkná červená rajčata, uložíte je do zásuvky v lednici a za pár dní se do nich...

Za totality stála pár korun a měl ji doma každý, kdo zavařoval. Dnes je z ní sběratelská rarita
Za totality stála pár korun a měl ji doma každý, kdo zavařoval. Dnes je z ní sběratelská rarita

Ve sklepě nebo v komoře po babičce se skoro v každé domácnosti najde pár zaprášených zavařovaček. Většina z...

Tuhle věc nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč jim jídlo chutná mdle
Tuhle věc nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč jim jídlo chutná mdle

Přinesete si z lesa plný košík hřibů, doma je nakrájíte, hodíte na rozpálenou pánev a těšíte se na voňavou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.