Kilogram stojí víc než maso a roste v každém českém lese. Většina houbařů kolem ní projde, aniž by si jí všimla

Říkáme mu pravák, latinsky
Boletus edulis, a Česká mykologická společnost ho označuje za jedničku mezi houbami sbíranými v lese. Předmět mezinárodního obchodu, delikatesa restauračních kuchyní, a současně tvor, který se usadí v podhoubí obyčejné smrčiny kousek za městem. Jenže většina houbařů kolem něj projde. Chyba nebývá v tom, kam jdou, ale kdy a jak se dívají. Pravák za cenu steaku: kolik stojí kilogram hřibu smrkového v sezoně 2026
Čísla mluví jasně. Čerstvý hřib smrkový se u specializovaných prodejců drží na 700 Kč/kg, mražený celý kus vyjde na Bossfood za 629 Kč/kg. Sušený pravák pak vyskočí do pásma 2 490 až 4 000 Kč za kilogram, v závislosti na kvalitě a velikosti plátků.
Pro srovnání s běžným nákupem v supermarketu:
Potravina Cena za kg Vepřová kýta bez kosti 200 Kč Kuřecí prsní řízek 220 Kč Hovězí steak z válečku 487 Kč Hřib smrkový čerstvý 700 Kč Hřib smrkový sušený 2 490–4 000 Kč
Pravák tedy vychází zhruba na trojnásobek kuřecího, třiapůlnásobek vepřové kýty a stále ještě převyšuje i hovězí steak. Sušením se cena vyšplhá čtyřikrát až šestkrát výš oproti čerstvému stavu; voda odejde, hmotnost klesne a aroma naopak zesílí. Podle e-shopu
Od lesa právě sušení uvolňuje v praváku intenzivnější chuťový profil, za nějž jsou restaurace i domácí kuchaři ochotni zaplatit. Proč houbaři praváka míjejí: špatný čas, špatné místo, špatný pohled
Hřib smrkový tvoří mykorhizu především se smrky, ale symbioticky spolupracuje i s buky, duby, břízami a borovicemi. Česká mykologická společnost ho popisuje jako velmi hojný druh rozšířený od nížin po horské polohy. Nejhustěji se vyskytuje v mladých smrčinách a na jejich okrajích, kde kořenový systém stromů nabízí podhoubí ideální podmínky. Kyselejší půdy mu vyhovují víc než vápencové podloží.
Problém bývá v načasování.
ČHMÚ provozuje mapu pravděpodobnosti růstu hub, která pracuje s indexem nasycení půdy srážkami za posledních 30 dní, korigovaným teplotami uplynulého týdne a sezonním koeficientem. Z modelu vyplývá jednoduchá poučka: plodnice masitých mykorhizních hub, tedy i praváka, začínají nejsilněji růst přibližně deset dní po vydatném dešti, pokud následuje teplé, avšak nikoli horké počasí. Kdo vyrazí příliš brzy, najde prázdný les. Kdo vyrazí během vedra, narazí na vysychající podhoubí.
Druhý důvod, proč lidé praváka přehlédnou, je vizuální. Mladé plodnice bývají světlé, nízké, částečně schované pod jehličím nebo mechem. Houbař vyhlížející mohutný tmavý klobouk „výstavního“ hřibu přejde kolem drobného světlého knoflíku u paty smrku, aniž by se sehnul.
Kdy přesně vyrazit a kam se dívat: praktický návod pro sezonu 2026
Nejsilnější houbařské okno se otevírá mezi červencem a zářím. Konkrétní postup, který zvyšuje šanci na úlovek:
Sledovat srážky. Mapa ČHMÚ ukazuje aktuální nasycení půdy. Po vydatném dešti začít odpočítávat. Vyrazit kolem 7.–10. dne. První kontrolní výprava ověří, zda podhoubí reaguje. Druhá o pár dní později zachytí vrchol vlny. Hledat vlhčí a chladnější úseky. Severní svahy, údolí potoků, okraje mladých smrčin, tedy místa, kde půda drží vláhu déle. Dívat se k zemi. Opad, mech, nízké borůvčí. Pravák v rané fázi nevyčnívá, splývá s terénem. Prohledat okolí prvního nálezu. Podzemní síť mycelia zásobuje kořeny stromů v určité ploše. Kde vyrostl jeden hřib, tam se s velkou pravděpodobností objeví další plodnice ve stejném mikrostanovišti.
Z hlediska regionů dává podle ekologie druhu největší smysl cílit na vlhčí horské komplexy: Šumavu, Jeseníky, Beskydy. Brdy i Vysočina fungují rovněž, ale citlivěji reagují na rychlé vysychání po krátkých přeháňkách.
Zdroj fotografie: Foto: Picryl Jak ověřit nález a kde hledat pomoc: houbařské poradny v roce 2026
Kdo si nálezem není jistý, může zamířit do Ústřední houbařské poradny
České mykologické společnosti na adrese Karmelitská 14, Praha 1. Provozní doba je celoroční: pondělí 9–12 a 14–18, čtvrtek 9–12. V sezoně od června do listopadu se přidává úterní směna od 9 do 12. ČMS navíc sdružuje přes čtyřicet místních uskupení po celé republice; kontakty na regionální mykology a plánované akce pro rok 2026 zveřejňuje na svém webu.
Zajímavý je i kontext chráněných druhů. Zatímco hřib smrkový žádnou zákonnou ochranou nepodléhá a sbírat ho smí kdokoli, lanýž letní (
Tuber aestivum), který v českých lesích rovněž roste, figuruje na seznamu kriticky ohrožených druhů. Zákon č. 114/1992 Sb. zakazuje jeho sběr, držení i prodej. AOPK mezi hlavní hrozby pro lanýž řadí právě nelegální sběr. Pravák takové omezení nemá, a právě proto představuje legálně i ekonomicky nejdostupnější „lesní zlato“. Biologické tajemství skupinkového růstu: proč pravák roste v rodinkách
Pod povrchem lesa se rozprostírá rozsáhlá síť vláken (hyf), která propojuje podhoubí hřibu s kořeny hostitelských stromů. Tato mykorhizní pavučina přenáší živiny oběma směry: strom dodává cukry z fotosyntézy, houba na oplátku zásobuje kořeny vodou a minerály. Když se v určité části sítě sejde dostatečná vlhkost, příznivá teplota a energie, vyrazí na povrch víc plodnic najednou. Proto zkušený houbař po prvním praváku neodchází, nýbrž trpělivě pročesává okolí; „rodinka“ bývá rozeseta v okruhu několika metrů.
Právě tato podzemní logika vysvětluje, proč o úspěchu rozhoduje mikrostanoviště, a nikoli pouhý typ lesa. Dva smrky vzdálené dvacet metrů od sebe mohou mít zcela odlišné podmínky v půdě: jeden stojí na sušším hřbítku, druhý v mělké proláklině, kde se drží rosa. Pod tím druhým čeká pravák za sedm set korun kilogram.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková