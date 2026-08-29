Zapomenutý trik československých seniorek na husté vlasy. Stojí 40 korun a mladé Češky už ho vůbec neznají

Na policích v koupelnách našich babiček stávala jedna nenápadná lahvička, kolem které dnes většina zákaznic v drogerii projde bez povšimnutí. Nikdo od ní nečekal zázrak. Fungoval hlavně zvyk, který se opakoval několikrát týdně po celá desetiletí.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Lahvička z Velkého Meziříčí, kterou znala každá domácnost
Řeč je o kopřivové vlasové vodě. Stojí za ní značka ALPA, jejíž ochranná známka se do rejstříku dostala už v roce 1913. Firma původně vyráběla v Brně a v roce 1948 se přesunula na Vysočinu do Velkého Meziříčí, kde má závod dodnes.
Přečtěte si také: Stylistka varuje české seniorky: tyhle halenky hned vyhoďte. Opticky vám přidávají 5 kg v ramenou
Zatímco francovku od stejné značky pozná skoro každý, vlasové vody z její řady jsou dnes na okraji zájmu. Přitom se pořád běžně prodávají, a to jak v drogeriích, tak v lékárnách.
Foto: Extrainspirace.cz Kopřiva se do vlasové kosmetiky nedostala náhodou
Kopřiva dvoudomá obsahuje kyselinu křemičitou a další minerální látky. Právě proto se s jejím výtažkem dodnes setkáte v přípravcích na vlasy a nehty.
Bylinkářská tradice jde ale ještě dál. Odvar ze sušených kopřivových listů se používal jako závěrečný oplach po umytí hlavy dávno předtím, než se cokoliv podobného začalo plnit do lahviček. Naše prababičky si ho vařily doma z toho, co jim rostlo za plotem.
Přečtěte si také: Nejhorší tavený sýr z českých supermarketů. Češi ho mažou na pečivo i dětem a netuší, co je uvnitř Tři minuty masáže dělají většinu práce
Postup je jednoduchý. Nalijete si trochu na dlaň, rozetřete po kůži mezi vlasy a bříšky prstů masírujete zhruba tři minuty. Voda se pak nechává na hlavě a neoplachuje se.
Právě ta masáž stojí za pozornost. Japonská studie z roku 2016 sledovala devět mužů, kteří si čtyři minuty denně po dobu 24 týdnů masírovali pokožku hlavy, a na konci u nich naměřila silnější vlasová vlákna. Vzorek byl hodně malý, takže z toho nedělejte vědeckou jistotu. Jako důvod, proč si těch pár minut denně dopřát, to ale stačí.
Foto: Freepik.com Za kolik ji dnes koupíte
Balení o objemu 120 mililitrů se v srpnu 2026 prodává zhruba za 31 až 55 korun podle toho, kam si pro něj zajdete. Nejlevněji ho najdete u internetových prodejců, v kamenných drogeriích a lékárnách bývá o něco dráž.
Přečtěte si také: Tenhle módní trik zná každá Francouzka 60+. Ubere vám během 2 minut i 10 let v obličeji
Pokud vám vlasy řídnou výrazně nebo dlouhodobě, žádná bylinná voda situaci nevyřeší. V takovém případě se poraďte se svým lékařem, protože za náhlým vypadáváním vlasů může stát příčina, kterou je potřeba řešit jinak.
Foto: Extrainspirace.cz Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.alpa.cz/cs/tradice, https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpa, https://www.lekarna.cz/clanek/kopriva/, https://bylik.cz/zbozi/47-kopriva.html, https://www.kondice.cz/beauty-a-vzhled/ridnuti-vlasu-hustota-co-pomaha/, https://www.rossmann.cz/vlasova-koprivova-voda, https://www.eva.cz/zbozi/DRO05137/vlasova-voda-luna-koprivova-120-ml/, https://unizdrav.cz/zbozi/2904/koprivova-vlasova-voda-alpa-luna-120-ml