Řecké lasagne po česku: Pastitsio s těstovinami, masovou omáčkou a bešamelem

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Řecké lasagne po česku: Pastitsio s těstovinami, masovou omáčkou a bešamelemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pastitsio je vlastně taková řecká lasagne pro lidi, kteří mají radši těstoviny do trubičky než pláty. Má tři jasné vrstvy, skořici v masové směsi a jedno důležité pravidlo: maso nesmí plavat v omáčce. Když ho necháte po upečení chvíli stát, nakrájí se hezky na porce a nebude se rozsypávat po talíři.
Fotografie k pastitsiu
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Řecké lasagne, ale po svém: Pastitsio s těstovinami, masovou omáčkou a bešamelem, které promění obyčejný oběd v malý svátek
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