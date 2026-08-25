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Gemini ovládne nastavení Androidu: S funkcí Pomoc se zařízením najdete vše, i s hlasem

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Možná si ještě pamatujete na dobu, kdy najít něco v nastavení v mobilu, bylo na delší dobu. Pak jsme se dočkali jednoduchého vyhledávání, které značně...
Gemini ovládne nastavení Androidu: S funkcí Pomoc se zařízením najdete vše, i s hlasem

Gemini ovládne nastavení Androidu: S funkcí Pomoc se zařízením najdete vše, i s hlasem

Zdroj: Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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