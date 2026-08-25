Gemini ovládne nastavení Androidu: S funkcí Pomoc se zařízením najdete vše, i s hlasemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Gemini ovládne nastavení Androidu: S funkcí Pomoc se zařízením najdete vše, i s hlasem
Systém značení nových modelů je někdy trochu komplikovaný, možná i chaotické. Huawei první představil...
Nečekaný zástupce vychází z dílny čínské společnosti Honor, která do portfolia zařazuje přírůstek nesoucí...
Evropský trh se smartphony má za sebou další slabé čtvrtletí. Podle Counterpoint Research se během druhého...
WhatsApp v posledních verzích testuje a zavádí několik změn pro Android i iPhone. Týkají se reakcí,...
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