15x vyšší než Niagara, přesto unikl objevení do roku 1933. Vodopád skrývala stolová hora, na kterou nikdo nevystoupil

Když tato čísla položíte vedle kanadské Horseshoe Falls s jejími 57 metry, vyjde poměr 17:1. Přesto právě Niagara zdobí pohlednice po celém světě už od devatenáctého století, zatímco Salto Ángel se do širšího povědomí dostal teprve ve třicátých letech minulého století, a to díky jednomu americkému pilotovi, který hledal zlato.
Proč kilometrový vodopád zůstal světu skrytý
Gran Sabana, rozlehlá plošina Guayanské vysočiny, připomíná krajinu z jiné geologické epochy. Pískovcové stolové hory, tepui, se tyčí do výšek přes dva tisíce metrů a jejich svislé stěny fungují jako přírodní hradby. Odborná studie publikovaná ve
Frontiers in Plant Science zdůrazňuje, že na většinu vrcholů se pěšky dostanou jen výjimečné expedice a běžný přístup zajišťuje výhradně vrtulník. Auyántepui, srdcovitá plošina o rozloze zhruba 900 čtverečních kilometrů, představuje jednu z největších tepui vůbec.
K izolaci přispívaly i kulturní bariéry. Pemónové, původní obyvatelé oblasti, spojovali vrcholy stolových hor s nebezpečnými duchy a přístup na ně považovali za tabu. Koloniální a pozdější venezuelské mapy kaňon Churún dlouho vůbec nezachycovaly v odpovídajícím měřítku. Chyběla letecká perspektiva, chyběly přesné výškové údaje, a bez nich zůstával vodopád pouhou pověstí, kterou nikdo ze vzdáleného světa nedokázal ověřit.
Pilot, který honil zlato a našel rekord
Jimmie Angel létal ve třicátých a čtyřicátých letech pro firmy pátrající po zlatu, diamantech a ropě. Do oblasti Auyántepui ho táhla posedlost „řekou zlata“, o které slýchal od místních prospektorů. V listopadu 1933 při sólovém průletu kaňonem Churún zaznamenal do svého palubního deníku objev obrovského vodopádu. Přesné datum zůstává předmětem archivní debaty: starší prameny uvádějí 18. listopad, novější revize pracuje se 16. listopadem.
Angelovo vyprávění zpočátku znělo jako další z nesčetných příběhů dobrodruhů. Zlom přišel v roce 1935, kdy geolog Shorty Martin při společném letu pořídil první fotografické důkazy. O čtyři roky později, v prosinci 1939, venezuelská vláda zapsala vodopád na oficiální mapu pod jménem Salto Ángel. Definitivní výškové měření provedla až expedice fotožurnalistky Ruth Robertsonové v roce 1949; cestu k úpatí jim ukazoval průvodce Alejandro Laime a výšku spočítal inženýr Perry Lowrey. Výsledky otiskl listopadový National Geographic téhož roku.
Angelův osud se s vodopádem propletl natrvalo. Pilot dál prozkoumával Gran Sabanu pro vědecké i státní výpravy, dokud ho v roce 1956 nezastavily zdravotní následky letecké havárie. Zemřel 8. prosince téhož roku. O čtyři roky později jeho rodina rozptýlila popel nad vodopádem, jehož jméno nese dodnes.
Niagara versus Andělský vodopád: síla objemu proti rekordu výšky
Srovnání obou vodopádů odhaluje, proč světová sláva nemusí kopírovat fyzikální rekordy. Niagara disponuje průtokem přes 168 000 kubických metrů za minutu ve špičce, mohutným proudem, který cítíte na kůži ze stovek metrů. Andělský vodopád nabízí skromnější objem; v sušším období se část vody rozpadá v jemnou tříšť ještě před dopadem na dno kaňonu.
Parametr Andělský vodopád Niagara (Horseshoe Falls) Celková výška 979 m 57 m Hlavní volný pád 807 m 57 m Poměr výšek 17,2× vyšší — Objem vody (špička) výrazně nižší 168 000 m³/min Dostupnost let + loď + pěší trek silnice, lávky, výtahy
Niagara leží u hustě osídleného koridoru mezi Velkými jezery, obklopená hotely, vyhlídkami a parkovišti. Andělský vodopád vyžaduje vnitrostátní let do vesnice Canaima a poté vícehodinovou plavbu tradiční kánojí, curiarou, po řece Churún. Právě tato kombinace dostupnosti a objemu vody učinila z Niagary globální ikonu dávno předtím, než kdokoli změřil venezuelský kolos.
VIDEO Proč ke slávě nestačí rekordní rozměry
Andělský vodopád figuroval mezi 28 finalisty projektu Nových sedmi přírodních divů světa, ale do závěrečné sedmičky se neprobojoval; předběhly ho Iguazú, Stolová hora v Kapsku či záliv Ha Long. Přitom žádný z vítězů nedosahuje ani zlomku jeho výšky. Rozhodovaly jiné veličiny: návštěvnost, mediální viditelnost, infrastruktura.
Příběh Salto Ángel tak ilustruje paradox přírodních rekordů. Samotná fyzikální dominance ke globální proslulosti nestačí. Potřebujete mapy, které útvar zachytí, letadlo, které ho ukáže světu, a cestu, po které se k němu turisté dostanou. Jimmie Angel přiletěl ve správnou chvíli; o pár dekád dříve by jeho zprávu nikdo neověřil, o pár dekád později by vodopád odhalil satelit bez příběhu a bez jména.
Dnes nad kaňonem Churún občas zaburácí motor malé cessny s turisty na palubě. Ruth Robertsonová kdysi napsala, že skutečnou monumentalitu vodopádu pochopíte teprve zespodu, když se díváte vzhůru po téměř kilometrové stěně mokrého pískovce a voda vám dopadá na obličej jako déšť z čistého nebe.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková