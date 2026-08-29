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15x vyšší než Niagara, přesto unikl objevení do roku 1933. Vodopád skrývala stolová hora, na kterou nikdo nevystoupil

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V jihovýchodním cípu Venezuely padá z okraje stolové hory Auyántepui proud vody do kaňonu Churún. Celková výška Andělského vodopádu činí 979 metrů, z toho hlavní volný pád měří 807 metrů.
15x vyšší než Niagara, přesto unikl objevení do roku 1933. Vodopád skrývala stolová hora, na kterou nikdo nevystoupil

15x vyšší než Niagara, přesto unikl objevení do roku 1933. Vodopád skrývala stolová hora, na kterou nikdo nevystoupil

Zdroj: Foto: Maeg2012 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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