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Lechtáme se celý život. Ani po dvou tisících letech ale věda neví přesně proč

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Dennívýzva
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Stačí několik lehkých pohybů prsty po podpaží nebo boku a člověk se začne smát, cukat a uhýbat. Přitom mu situace často není příjemná a může současně prosit, aby druhý přestal. Lechtání zná téměř každý. Z vědeckého hlediska ale zůstává překvapivě podivným fenoménem.
Lechtáme se celý život. Ani po dvou tisících letech ale věda neví přesně proč

Lechtáme se celý život. Ani po dvou tisících letech ale věda neví přesně proč

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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