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Savanní trávy měly být vůči vyššímu CO₂ téměř imunní. Třicet let dat ukázalo překvapivé „jenže“

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Velká část světových savan je pokrytá travami, které zvládají horké a suché prostředí díky mimořádně účinnému typu fotosyntézy. Takzvané C4 rostliny si dokážou koncentrovat oxid uhličitý přímo tam, kde ho potřebují, a dlouho proto platilo, že z dalšího růstu CO₂ v atmosféře by neměly získávat zdaleka tolik jako běžnější C3 rostliny.
Savanní trávy měly být vůči vyššímu CO₂ téměř imunní. Třicet let dat ukázalo překvapivé „jenže“

Savanní trávy měly být vůči vyššímu CO₂ téměř imunní. Třicet let dat ukázalo překvapivé „jenže“

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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